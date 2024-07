DGCCRF : 497 contrôles et plus de 47 millions de FCFA d’amendes à fin mai

Ecouter l'article

Au terme des contrôles menés sur le terrain par la Direction générale de la Concurrence, la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) à fin mai 2024, il ressort que sur 497 contrôles effectués, le montant des pénalités infligées est de 47 385000 F CFA. Et ce d’après le bilan publié dans le rapport du ministère de l’Économie et des Participations dirigé par Mays Mouissi et qui vise à lutter contre la vie chère.

Engagée dans la lutte contre la vie chère, et ce conformément aux souhaits des plus hautes autorités de la transition qui font de cette cause leur cheval de bataille, la Direction générale de la Concurrence, la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), l’entité chargée de contrôler le respect des règles de concurrence et de protection des consommateurs et lutte contre les fraudes a procédé à une descente sur le terrain à fin mai 2024. Ainsi au cours des opérations de surveillance des marchés effectuées par la DGCCRF auprès des opérateurs économiques, 497 contrôles et inspections ont été réalisés indique le rapport communiqué par le ministère de l’Économie et des Participations.

La DGCCRF résolument engagée à lutter contre la vie chère

Si les actions de la DGCCRF visent à garantir et assurer une concurrence loyale et saine dans le marché, elles permettent également de stopper tous les abus initiés par certains opérateurs économiques et ce dans l’intérêt des consommateurs qui sont les premiers impactés par la vie chère. D’où le montant des pénalités qui s’élève à 47 385 000 FCFA émanant des infractions relevées lors des opérations sur le terrain. Toujours dans le cadre des contrôles et inspections, 132 barèmes des prix ont été traités générant un montant de 5 290 000 FCFA.

S’agissant des autorisations de Mise en Consommation (AMC) la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) indique que « 31 documents ont fait l’objet d’un paiement de frais d’inspection pour un montant de 55 847 035 FCFA ». Aussi 204 dossiers de baux ont été examinés pour un gain de 659 400 FCFA. Au terme de cette période rythmée par les opérations effectuées sur le terrain, la DGCCRF qui est un bras séculier de l’Etat dans le cadre de la lutte contre la vie chère totalise le montant global généré au mois de mai 2024 à 109 181 435 FCFA contre un montant global de 73 135 945 FCFA en avril 2024.