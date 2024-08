Gabon: la Caistab célèbre la «Libération» entre promesses de croissance et unité

Ecouter l'article

Outil essentiel à la stabilisation des recettes publiques notamment celles liées aux exportations de ressources naturelles comme le pétrole ou le cacao, la Caisse de Stabilisation et de Péréquation (Caistab) a tenu à célébrer la journée nationale de la Libération comme il est désormais de coutume dans notre pays. Réuni ce vendredi 30 août 2024 autour du directeur général, Ismaël Gnamalengoungou Oligui et de son président du conseil d’administration, Jean Maurice Ayine, l’ensemble des agents de cet établissement public a tenu à rendre un vibrant hommage au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), « ces Héros de la nation qui ont pris des risques en intervenant comme ils l’ont fait ».

Dans son discours à la nation de ce jeudi 29 août, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, l’a encore rappelé « le Coup de la Libération ne traduit pas uniquement la libération politique de notre pays, il traduit aussi la liberté de rêver d’un Gabon nouveau, prospère et digne d’envie ». Ce message, entités publiques et administrations doivent se l’approprier et œuvrer à sa concrétisation. En célébrant ce 30 août au sein de sa base technique d’Owendo, la Caisse de Stabilisation et de Péréquation (Caistab), a tenu à magnifier ces propos d’une part et à rendre hommage au passage, à « ces Héros de la nation qui ont pris des risques en intervenant comme ils l’ont fait » comme énoncé par Jean Maurice Ayine, président du conseil d’administration.

Jean Maurice Ayine, président du conseil d’administration, lors de son allocution © D.R.

En prenant la parole devant l’ensemble des agents et le directeur général, Ismaël Gnamalengoungou Oligui, ce dernier a insisté sur la notion de « responsabilité ». Une notion qui, au matin du 30 août 2023, soit il y a un an jour pour jour, conduisait les militaires à « mettre un terme à un système politique décadent qui tentait de s’accrocher au pouvoir en violation de la volonté du peuple souverain ». Cette notation qu’il a invité les agents de la Caistab à s’approprier comme l’avait fait également le directeur général en marge de la prestation de serment des nouveaux OPJ il y a quelques semaines, a donc été au centre de cette célébration, qui jumelait également celle liée à l’indépendance de notre pays.

La Caistab au cœur de grands changements

Entre espérance et volonté de concrétiser la volonté des nouvelles autorités du pays, la Caistab qui a pris un virage à 360 degrés, en remettant le développement de la filière café-cacao au cœur de sa stratégie comme indiqué il y a quelques mois en marge de l’atelier de redynamisation de cette filière, devrait donc s’arrimer à la volonté économique portée par la relance et la diversification. Avec en ligne de mire la volonté de redynamiser durablement les secteurs économiques où elle intervient, portée par le soutien de sa tutelle, cette entité publique devrait revenir à ses fondamentaux basés sur la stabilisation des recettes publiques. Un souhait émis à la fois par sa direction générale et son conseil d’administration.