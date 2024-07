Gabon : les exportations baissent de 12,2% au 1er trimestre 2024

Ecouter l'article

Selon les données de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf), le premier trimestre de l’année en cours a été marqué par une baisse des exportations dans le pays. A contre-courant de la dynamique mondiale des échanges qui est en pleine reprise, l’indice global des valeurs des exportations s’est replié de 12,2% par rapport au quatrième trimestre de l’année 2023. Une diminution principalement imputable à une baisse de 28% des exportations de combustibles minéraux, du bois ou encore de la fonte, du fer et de l’acier qui, cumulativement, affichent une chute de 98,3%.

Si en glissement annuel, l’indice des valeurs des exportations a connu une nette amélioration, de l’ordre de 21,1% en lien avec la hausse de 87,7% du chapitre minerais, scories et cendres, et du minerais de manganèse type RSD rocheux, en glissement trimestriel par contre c’est une toute autre histoire. Si l’on se base sur les données contenues dans la note de conjoncture sectorielle, entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, c’est une chute de 12,2% des exportations qui est plutôt observée.

En effet, à contre-courant de la dynamique mondiale des échanges en pleine reprise depuis le mois de janvier, portée notamment par l’Empire du milieu dont les échanges commerciaux avec l’extérieur ont connu une croissance de 5% sur la période sous revue, les exportations gabonaises se sont donc fortement repliées. En cause, une chute de 28% des ventes à l’extérieur du pays des combustibles minéraux, huiles minérales, une chute de 28,2% pour le poste huiles brutes de pétrole, une chute de 17,3% pour ce qui est du bois, des charbons de bois et ouvrages en bois.

Les exportations de ferro-silico-manganèse en chute de 98,4%

Autre fait marquant concernant les exportations gabonaises qui sont essentiellement en produits bruts, les exportations de fonte, de fer et d’acier ont également chuté de 98,3% tout comme le ferro-silico-manganèse dont les exportations en valeur ont quasiment fléchi en totalité du volume produit (-98,4%). Si les segments minerais, scories et cendres ont eux, connus une hausse des échanges de l’ordre de 36,1%, tout comme le caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc dont le volume échangé a bondi de 1187% au premier trimestre 2024, force est de constater que les échanges commerciaux entre le Gabon et ses partenaires, se sont repliés.

On notera par ailleurs qu’au terme du premier trimestre 2024, l’indice des prix à l’exportation a également fléchi de 8,2% comparativement à son niveau du quatrième trimestre 2023. Selon la Dgpef, ce repli provient principalement de la baisse des prix des combustibles minéraux et autres huiles minérales (-11,8%), en particulier les huiles brutes de pétrole, mais également des bois, charbons de bois et ouvrages en bois dont les prix se sont repliés de 16,9% en lien avec la baisse de la demande chinoise. Les prix de la fonte, du fer et de l’acier ont eux aussi connu une chute vertigineuse puisqu’ils affichent une baisse de 46,8%.