Gabon : 2 des fils d’Ali Bongo envoyés à Londres !

Ecouter l'article

Reclus dans sa demeure à la sablière, l’ancien Chef de l’État gabonais Ali Bongo Ondimba est plus que jamais disposé à se battre pour sa famille. Pour l’instant, il aurait déjà bénéficié d’une largesse du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui a accédé à sa requête de laisser partir, Jalil et Bilal, deux de ses fils, à Londres au Royaume-Uni.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Ali Bongo Ondimba. Bien qu’en froid avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions, l’ancien Chef de l’État gabonais semble au moins être pris en compte par les militaires. Lors de la fameuse réunion révélée par Jeune Afrique (JA), le distingué camarade du Parti démocratique gabonais (PDG) aurait exigé l’autorisation pour ses enfants de quitter le pays.

Jalil et Bilal désormais en lieu sûr au Maroc ?

C’est l’information rendue publique par Radio France International (RFI) puis relayée par Jeune Afrique. Selon ces deux médias bien ancrés dans la sphère du pouvoir à Libreville, Jalil et Bilal Bongo Valentin seraient hors du territoire national. Les deux frères cadets de Noureddine Mohamed Bongo Valentin, âgés respectivement de 23 et 25 ans, séjourneraient déjà à Londres. Ils y auraient rejoint leur belle-sœur Léa.

Un exil doré si on en croit nos confrères qui révélaient, il y a quelques années, que l’ancien couple présidentiel et leur fils seraient propriétaires de plusieurs appartements luxueux au pays du Roi Charles. Une petite mais précieuse victoire pour Ali Bongo Ondimba qui a d’ores et déjà annoncé qu’il ne quitterait le Gabon qu’à condition que Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine Mohamed Bongo Valentin soient remis en liberté. Nous y reviendrons !