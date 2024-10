Gabon : Maurel & Prom reprofile sa stratégie dans le domaine pétro-gazier

Ecouter l'article

Après s’être vu couper l’herbe sous le pied par l’Etat gabonais, le Français Maurel & Prom a décidé d’intensifier son expansion sur le marché pétro-gazier gabonais, avec deux avancées clés entre fin juin et mi-septembre 2023. L’entreprise a signé un contrat d’exploitation et de partage de production (CEPP) avec le gouvernement pour le bloc EF9, une reprise d’un actif abandonné il y a dix ans. Cette opération devrait permettre à l’entreprise d’augmenter sa production à 15526 barils par jour en 2024, renforçant sa position.

Depuis le début du second semestre de l’année en cours, l’entreprise pétrolière française Maurel & Prom a décidé d’intensifier ses efforts. Elle entend renforcer sa présence sur le marché pétro-gazier gabonais. Sous contrôle de la compagnie publique indonésienne Pertamina, M&P a ainsi récemment réalisé des avancées significatives, avec notamment la signature d’un contrat d’exploitation et de partage de production (CEPP) avec le gouvernement gabonais. C’était sur le bloc pétrolier EF9, ainsi qu’une découverte majeure sur le champ onshore d’Ezanga qu’elle exploite déjà.

En effet, signé le 17 septembre dernier, ce CEPP marque un tournant pour M&P, qui avait précédemment abandonné ce bloc il y a dix ans en raison de la complexité du projet. La reprise de l’exploitation de ce bloc de 1 074,50 km² devrait permettre à l’entreprise de rehausser sa production à environ 15 526 barils par jour au premier semestre 2024. Ce redéveloppement, accompagné d’un investissement significatif, inclut par ailleurs la mise en place d’un nouveau pipeline pour acheminer le gaz vers Lambaréné et relier le réseau économique à Libreville et Port-Gentil.

Des initiatives qui s’inscrivent dans un nouveau profil stratégique visant à augmenter la production et diversifier ses activités

Parallèlement à la signature de ce CEPP, M&P a annoncé la découverte d’un nouveau champ sur le site d’Ezanga, qui pourrait augmenter la production à 22 000 barils par jour. Ce développement s’inscrit pour sa part, dans un plan plus large de forages visant à ouvrir jusqu’à dix nouveaux puits par an. Avec un chiffre d’affaires de 243 milliards de Fcfa au premier semestre 2024, l’entreprise affiche une volonté claire d’accroître ses investissements dans le pays, particulièrement après l’échec du rachat des actifs d’Assala Energie.

Ce repositionnement stratégique intervient dans un contexte où M&P cherche à renforcer sa part de marché dans un secteur où elle détient actuellement un peu plus de 10 % des parts. La concurrence reste forte, avec des acteurs comme Perenco et Assala dominants sur le marché. Cependant, avec des réserves pétrolières et gazières considérables, M&P se positionne pour jouer un rôle crucial dans le futur énergétique du Gabon.