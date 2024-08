Gabon : les agents du ministère des Affaires étrangères en grève

Ecouter l'article

Entré en grève de 72 heures le lundi 12 août en guise d’avertissement, le personnel du ministère des Affaires étrangères réuni au sein du Syndicat des agents des Affaires étrangères (SAAE) a décidé de durcir le ton une fois de plus le 19 août 2024. Et pour cause, les primes de servitude diplomatique (PSD), et les avancements automatiques n’auraient pas été payés depuis plusieurs mois en plus des mauvaises conditions de travail auxquelles ils sont soumis.

Les agents du ministère des Affaires étrangères, confrontés à des difficultés persistantes, ont estimé ne plus avoir d’autre choix que de recourir à la grève pour se faire entendre. D’abord le 12 août puis le lundi 19 août 2024 Selon le SAAE, les primes de servitude diplomatique, qui constituent une part de leur rémunération, n’ont pas été versées depuis plusieurs mois ainsi que les avancements automatiques, censés récompenser l’ancienneté et la performance des agents, qui à ce jour demeurent bloqués.

Vers un durcissement de la grève aux Affaires étrangères

« Le Syndicat des agents des Affaires étrangères poursuit avec sa grève générale illimitée suite au «je-m’en-foutisme» de l’administration pendant la grève d’avertissement de 72h » a déclaré le vice-président du SAAE, Diego Moudziegou Bokara indiquant que ces problèmes minent le moral et l’efficacité du personnel. Les revendications ne sont pas nouvelles et remontent à plusieurs années. « On est à trois ans de revendications maintenant. 14 trimestres sans la PSD. Nous avons un statut particulier qui n’a jamais été pris en compte depuis 24 ans. C’est tout cela qui nous amène à cette démarche » ont confié les syndicalistes.

Pourtant une source proche du ministère avait confié à Radio France Internationale (RFI) que des efforts avaient été faits pour apaiser la situation, avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) ayant déjà réglé 50% de la dette accumulée. Alors qu’est ce qui constitue un blocus pour que les négociations n’aboutissent pas à tel point que la situation reste tendue au sein du ministère des Affaires étrangères ?. Gageons qu’une solution concrète sera trouvée très rapidement car il s’agit tout de même d’un domaine important qui n’est autre que la diplomatie.

D’ailleurs lors du premier mouvement de grève d’avertissement, un représentant du SAAE, exprimant le sentiment de frustration croissant parmi les agents avait martelé que « Nous sommes aux Affaires étrangères en négociation. C’est notre arme. À force de négocier, et de ne rien venir en retour, on est obligé de recourir à la grève pour interpeller les plus hautes autorités ». Le ministre de tutelle est invité à prendre en compte les revendications de ces agents.