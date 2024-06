Follow on X

Gabon : le Gén. Oligui Nguema et Alexis Lamek évoquent les nouveaux contours des relations avec la France

Ecouter l'article

Ce mercredi 19 juin 2024, le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema a reçu en audience au Palais Rénovation l’ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek. Au menu de cette rencontre, il était question pour les deux hommes de faire un tour d’horizon du séjour du chef de l’État en Hexagone, mais aussi échange sur les nouveaux contours des relations de coopération entre nos deux pays.

En effet, au cours de cette visite de travail de 5 jours, le président de la République avait pris part à la session de clôture du 1er Forum d’affaires Gabon-France. Organisé par le Mouvement des entreprises de France International (MEDEF) et le ministère de l’Économie et des Participations, cette rencontre avait abouti à la signature de plusieurs accords et la mobilisation de 739 milliards FCFA destinés à la mise en œuvre de plusieurs projets structurants.

Un renforcement de la coopération entre le Gabon et la France

Le Général Brice Oligui Nguema s’était ensuite entretenu à l’Élysée avec son homologue français Emmanuel avec comme points de discussion les avancées de la Transition en cours au Gabon, la question environnementale, mais surtout la redéfinition des relations de coopération entre les deux pays. C’est donc dans la droite ligne de ces discussions que le président de la Transition et l’ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek ont tenu à revenir sur ces différents points.

« Le chef de l’Etat et le diplomate français sont longuement revenus sur son séjour en France et les nouveaux contours des relations de coopération entre nos deux pays dans les domaines économique, la création d’emplois et de l’Environnement », indique le communiqué de la présidence de la République.