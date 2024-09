Gabon : le schéma directeur de la collecte des déchets désormais effectif

Ecouter l'article

Afin de mettre sur pied une véritable politique de collecte des ordures ménagères, le Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema avait annoncé dans une vidéo parue sur les réseaux sociaux la suppression progressive des bacs à ordures. C’est donc en droite ligne de la vision du numéro un gabonais que la direction générale de la société Clean Africa a procédé le 02 septembre 2024 au lancement du nouveau programme de collecte des déchets dans le Grand Libreville.

La lutte contre l’insalubrité est un épineux problème qui a toujours préoccupé les autorités gabonaises du temps d’Ali Bongo Ondimba à l’arrivée des militaires au pouvoir dirigés par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour y parvenir, une nouvelle politique axée sur la collecte de proximité a été mise en place sur instruction du Chef de l’Etat. Laquelle politique est entrée dans sa phase effective ce lundi 02 septembre 2024 en débutant dans le 6ème arrondissement de Libreville. « Depuis le 31 août dernier Gabon propre service a cessé de collecter les déchets dans le 6ème arrondissement et comme le CTRI a lancé plusieurs travaux dans ce quartier pour faciliter l’accès à nos engins c’est la raison pour laquelles nous débutons par là » a déclaré le Directeur général adjoint de Clean Africa sur le plateau de Gabon 1ère.

Clean Africa debout pour la lutte contre l’insalubrité dans le Grand Libreville

Bien que débutant dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville, le nouveau schéma directeur de la collecte des déchets obéit à un planning bien défini. En effet, 3 fois par semaine dans chaque arrondissement, les équipes de Clean Africa sillonneront les voies principales et secondaires accessibles « Les lundis sont consacrés uniquement aux déchets non revalorisables, les plastiques et les métaux. Les mercredis collecte des déchets non revalorisables et encombrants ( les matelas, troncs d’arbres issus des jardins, les vieux appareils électroménagers) et enfin les vendredis dédiés à la collecte des déchets non revalorisables et des verres » a indiqué le responsable adjoint de la société Clean Africa.



Il est important de préciser que ce nouveau chronogramme vise à l’éradication des points d’apport volontaire, la valorisation des déchets via la collecte et le tri, l’embellissement du cadre de vie des populations, la gestion des déchets personnalisés pour ne citer que ces points. Conscients de ce nouveau changement, les responsables de la société de collecte des ordures ménagères Clean Africa invitent les populations à respecter le chronogramme établi ainsi que les heures de passages des camions qui est fixé pour 18h. Gageons que les uns et les autres mettront en application ces recommandations qui contribueront à rendre notre cadre de vie propre.