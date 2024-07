Gabon : Laurence Ndong rassure sur le remboursement des épargnants de la Poste Bank

Ecouter l'article

Le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, a reçu le mercredi 3 juillet les représentants du collectif des épargnants de la Poste Bank. Au cours de leurs échanges, le membre du gouvernement les a rassurés sur leur remboursement imminent. Une créance pour laquelle 30 milliards de Fcfa ont été alloués sur 3 ans.

L’affaire des épargnants de la Poste Bank a enfin trouvé grâce aux yeux d’un gouvernement. Après 7 ans d’attente, ces compatriotes pourront enfin recevoir une partie de leur dû. En effet, une ligne budgétaire d’une dizaine de milliards de FCFA a été prévue dans la loi de finances 2024 pour débuter les remboursements.

Les épargnants de la Poste Bank bientôt remboursés

En 2017, la Poste Bank, filiale de la Poste a mis la clé sous la porte, emportant avec elle les économies de nombreux compatriotes. Au pouvoir depuis bientôt 1 an, les autorités de la Transition semblent déterminées à tourner cette page sombre. En effet, la longue et pénible attente des épargnants de la Poste Bank semble tirer à sa fin. Après de nombreuses promesses du régime Bongo-PDG, ces compatriotes devraient bientôt entrer en possession de leur dû. C’est en tout cas ce qu’a garanti le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong lors de son entretien avec les représentants du collectif.

En outre, le membre du gouvernement leur a expliqué les étapes préalables avant d’aboutir au remboursement effectif pour le compte de cette année 2024. L’enveloppe de 30 milliards alloués pour résoudre ce problème vieux de 7 ans sera étalée sur trois ans, pour répondre à cette dette. A cet effet, une ligne budgétaire d’une dizaine de milliards de FCFA a déjà été inscrite dans la loi de finances de 2024.