Gabon : le Groupe Multipartite de l’ITIE satisfait de la visite du Secrétariat International

Follow on X

Ecouter l'article

Les Membres du Groupe Multipartite (GMP) de l’ITIE-Gabon tiennent, par le présent communiqué, à remercier les Autorités de la Transition, les Entités Administratives, les Opérateurs Publics et Privés du Secteur Extractif, la Société Civile ainsi que toutes les parties prenantes au processus d’implémentation de la Norme ITIE au Gabon, de l’excellent accueil qui a été réservé à l’équipe de Validation du Secrétariat International de l’ITIE (SI-ITIE) qui a séjourné à Libreville du 16 au 19 septembre 2024.

Au cours de cette mission, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, les Ministres de l’Economie et des Participations, du Pétrole et des Mines ont eu l’occasion d’échanger avec l’équipe du SI-ITIE et de réitérer l’engagement du Gabon à suivre le processus de l’ITIE, conformément aux ambitions de transparence de Son Excellence, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA.

Les Membres du GMP se réjouissent particulièrement de la grande disponibilité des Autorités de la Transition tout au long des consultations sollicitées par le SI-ITIE et du caractère uniforme et rassurant de leur message s’agissant du processus d’amélioration continue dans lequel le Gabon s’est engagé pour la bonne gouvernance dans les Industries Extractives.

Les membres de l’ITIE-Gabon réaffirment donc leur volonté à rester davantage mobilisés dans le processus d’implémentation de la Norme et entendent maintenir de bonnes relations avec le SI-ITIE afin de soutenir le positionnement du Gabon dans les standards requis par ladite organisation internationale.

Pour le GMP ITIE GABON

La Présidente