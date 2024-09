Gabon : Makokou désormais dotée d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme

Ecouter l'article

Favoriser un développement intégré des territoires, c’est l’objectif visé par les autorités gabonaises qui se sont dotées d’un outil de planification urbain pour la ville de Makokou, chef-lieu de la province de l’Ogooué Ivindo. En effet, depuis le 12 août dernier, la Ville de Makokou dispose désormais d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.

C’est par le Décret N° 0348/PR/MHUC du 12/08/2024 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville de Makokou, que le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a adopté cet outil essentiel à la lutte contre la prolifération des constructions anarchiques et les litiges fonciers. Un plan approuvé « tel qu’il est défini dans le rapport de présentation de janvier 2021 par le Ministère en charge de l’Habitat et de l’Urbanisme », précise l’article 2 dudit décret.

Des constructions désormais possibles sur autorisation

Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est un outil qui favorise le développement harmonieux des villes. Celui de Makokou a été initié en parallèle avec celui des villes de Koulamoutou, Franceville et Oyem. L’idée des autorités de l’époque était de donner la primeur aux collectivités locales de mettre en place leur propre schéma directeur d’aménagement urbain, en fonction de leurs propres connaissances des spécificités locales.

Ainsi, conformément à l’article 3 du décret N° 0348/PR/MHUC du 12/08/2024 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville de Makokou, « Toute personne, physique ou morale, désireuse d’entreprendre une opération d’aménagement ou de construction est tenue, au préalable, d’obtenir les autorisations administratives nécessaires, conformément aux orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la ville de Makokou, notamment sur la destination générale des sols, le tracé des grands équipements d’infrastructure, l’orientation générale des transports, la localisation des services et activités les plus importants et les zones préférentielles d’extension ou de rénovation ». Notons que tout contrevenant aux dispositions du présent décret s’expose à des sanctions pénales. Il faut dire que les autorités de la Transition envisagent de faire de Makokou, et plus généralement de la province de l’Ogooué Ivindo un modèle de désenclavement des localités du pays.