Gabon : le groupe français Carrefour un partenaire défaillant pour Prix import ?

Le magasin Prix import Okala dans le 1er arrondissement de Libreville a récemment été épinglé par l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) pour vente de produits impropres à la consommation. Avant l’arrivée de Carrefour, Prix Import n’avait jamais été cité dans ce genre d’affaires. Cet incident soulève donc une question cruciale. Le groupe français Carrefour, partenaire de Prix Import depuis 2021, serait-il un mauvais choix pour l’enseigne gabonaise ?

Pendant près de 30 ans, Prix Import n’avait jamais été impliqué dans une affaire de vente de produits impropres à la consommation. L’accord de franchise signé en janvier 2021 avec le groupe français Carrefour, réputé pour ses normes rigoureuses en matière de qualité et de sécurité alimentaire, devait semble-t-il renforcer la fiabilité et la réputation de Prix Import. Cependant, les récents événements suggèrent le contraire.

Carrefour, un mauvais partenaire ?

Suite à l’alerte diffusée sur les réseaux sociaux le mardi 28 mai dernier, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire a immédiatement lancé une enquête approfondie sur le magasin Prix Import d’Okala. Les inspecteurs ont découvert que plusieurs produits alimentaires vendus dans le magasin étaient périmés ou mal conservés, rendant leur consommation dangereuse pour la santé des clients. En réponse à cette découverte, l’AGASA a procédé à la saisie et à la destruction des produits incriminés, conformément aux normes de sécurité alimentaire en vigueur, en attendant que des sanctions soient prises au terme de l’enquête. Le magasin risque des sanctions sévères, allant de lourdes amendes à une possible fermeture temporaire, en fonction des conclusions de l’enquête.

Avant l’arrivée de Carrefour, Prix Import jouissait d’une réputation relativement sans tache. L’enseigne était perçue comme un distributeur fiable de produits alimentaires. Depuis 2021, les attentes étaient élevées quant à une amélioration des standards grâce à l’expertise de Carrefour. Pourtant, les incidents récents mettent en cause cette perception et soulèvent des interrogations sur la gestion et le contrôle de qualité sous la nouvelle collaboration.

Cette situation a des implications importantes pour le secteur de la distribution au Gabon. Les consommateurs gabonais, déjà sensibles aux questions de sécurité alimentaire, peuvent perdre confiance non seulement en Prix Import, mais aussi en d’autres enseignes partenaires de grandes chaînes internationales. Pour rétablir cette confiance, des mesures drastiques doivent être prises pour garantir la qualité des produits offerts sur le marché.