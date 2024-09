Gabon : le Gén. Oligui Nguema retire la nationalité à 2 sujets libanais

Ecouter l'article

Interpellés avec des faux passeports gabonais en 2020, Chehab Abbas et Ondo A. Ekia Adel Tohmer Georges ont été reconnus coupables du délit de complicité d’établissement de faux documents de nationalité par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel judiciaire de Libreville. Eu égard à la gravité de l’affaire, ces derniers d’origine libanaise ont été déchus de leur nationalité par décrets pris par le Gén. Oligui Nguema.

C’est un long feuilleton judiciaire qui a connu son épilogue ce lundi 2 septembre 2024. Désireux de rétablir la dignité aux gabonais, le Président de la transition a décidé de mettre un terme aux magouilles dans l’octroi de la nationalité gabonaise à des sujets d’autres pays et ce, au mépris de la réglementation en vigueur. Des vrais faux actes qui ont eu le malheur d’être démasqués par des forces de l’ordre alors que Chehab Abbas et Ondo A. Ekia Adel Tohmer Georges exerçaient dans l’impunité totale.

2 faussaires mis hors d’état de nuire !

Si rien ne permet d’établir que Chehab Abbas et Ondo A. Ekia Adel Tohmer Georges sont mêlés à des affaires criminelles, il est tout de même une évidence c’est que ces derniers ont longuement usité des faux documents pour mener leurs activités. Comment serait-ce possible ? C’est le travail de fond effectué par la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville qui a déclaré coupables les mis en cause.

Le fait qui leur est reproché est « delit de complicité d’établissement de faux documents de nationalité ayant contribué à ladélivrance de plusicurs passeports gabonais ». En application des articles 35 et 36 de la loi no 37/98 portant Code de la nationalité gabonaise, le Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a prononcé la déchéance de nationalité contre Chehab Abbas et Ondo A. Ekia Adel Tohmer Georges. Des décisions consacrées mar les décrets n° 0356/PT/MJGS et 0357/PT/MJGS.

Une fermeté assumée par les autorités publiques !

Ce sont deux décisions fortes qui ne devraient pas être les seules en cette période de transition qui vise à restaurer les institutions. Conscientes du désordre ayant régné dans l’octroi de la nationalité gabonaise, les autorités publiques de la transition se sont dites prêtes à remettre le pays sur des bons rails. « Ces décrets illustrent parfaitement les aspirations des plus hautes autorités de la Transition qui n’hésiteront pas à déchoir de la nationalité gabonaise », a laissé entendre Paul-Marie Gondjout.

Aussi, le ministre de la Justice, Garde des sceaux a mis à l’index « toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise et qui s’illustrerait par des actes répréhensibles qui portent atteinte à l’intégrité du Gabon ». Pis, si les dénommés Chehab Abbas et Ondo A. Ekia Adel Tohmer Georges pensaient être arrivés au bout de leurs peines, il n’en est rien. Puisqu’ils seront expulsés du territoire gabonais au terme de leur peine privative de liberté.