SEEG : un incident à la centrale thermique d’Alenakiri à l’origine des délestages

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce mardi 3 septembre 2024 que la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a fait la lumière sur les délestages répétés dans le Grand Libreville. Il s’agirait d’un « incident majeur enregistré ce jour a 19h51à la centrale thermique d’Alénakiri ».

Passée sous administration provisoire suite au scandale mis à nu par la direction générale de l’époque conduite par Joël Lehman Sandoungout, la Société d’énergie et d’eau du Gabon semble n’être pas sortie de l’auberge. Pourtant, contrairement à la période de haute tension avec le groupe Aggreko, le fournisseur d’électricité et d’eau à choisi de faire la lumière sur les délestages.

La SEEG impactée par un incident majeur à la centrale thermique d’Alenakiri !

« Un incident majeur enregistré ce jour a 19h51 à la centrale thermique d’Alénakiri a pour conséquence des perturbations sur une partie du réseau électrique du Grand Libreville », a indiqué la Société d’énergie et d’eau du Gabon via sa page officielle Facebook. Une sortie qui vise à apaiser les tensions avec sa clientèle qui a été privée d’électricité quasiment toute la journée. Un véritable désagrément qui a conduit à moultes dénonciations via les réseaux sociaux sous exaspération.

Aussi, déterminé à revenir à un retour à la normale, « les interventions sont en cours ». À l’heure où nous couchons ces lignes, certains quartiers d’Owendo et de Libreville ont été alimentés à nouveau. Les autres continuent de traîner leur spleen en attendant une résolution complète du problème. Une version de faits qui botte en touche les difficultés liées à l’apurement de la dette à Aggreko Gabon. En espérant un rétablissement de la situation, les travaux d’urgence se poursuivent à la centrale thermique d’Alenakiri. Nous y reviendrons !