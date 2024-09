Gabon : le démenti de Camélia Ntoutoume-Leclerq sur les manuels scolaires à l’effigie du CTRI

Ecouter l'article

Face aux fausses rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant l’introduction de nouveaux manuels scolaires à l’effigie du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), la ministre de l’Éducation nationale a tenu à clarifier la situation. D’après Camélia Ntoutoume-Leclercq, il s’agit d’une confusion avec les œuvres d’une bande dessinée du nom de Kakuka.

Le 19 août dernier, Camélia Ntoutoume Leclercq a annoncé la livraison de nouveaux manuels scolaires pour l’année académique 2024-2025. Ces ouvrages, conçus pour refléter l’histoire, les traditions et la diversité culturelle du Gabon, devraient être disponibles avant la fin du premier trimestre. Ils seront également distribués gratuitement dans les établissements pré-primaires et primaires.

De fausses affirmations

Cependant, une confusion s’est installée lorsque des internautes ont découvert un livre intitulé « Kakuka et le 30 août 2023, le Jour de la Libération partie 1 » circulant sur les réseaux sociaux. Ce qui a particulièrement intrigué, c’est la couverture de cet ouvrage, sur laquelle figure une image du président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. La coïncidence entre l’apparition de ce livre et l’annonce des nouveaux manuels scolaires a conduit de nombreux internautes à penser qu’il s’agissait des ouvrages scolaires promis par le gouvernement. Une fake news entretenue par certaines pages populaires.

Contrairement aux affirmations qui ont suscité une vive polémique, les livres en question ne sont en effet pas ceux promis par le gouvernement. Il s’agit en réalité d’une bande dessinée destinée à la jeunesse, relatant les événements du coup d’État du 30 août 2023. Le numéro incriminé fait partie d’une série d’aventures mettant en scène le personnage de Kakuka, et non d’un manuel scolaire officiel. « Ce livre est un livre de jeunesse, ce n’est pas un manuel scolaire. Son auteur retrace en BD les aventures de Kakuka et cette fois il s’agissait du 30 août. Il y a d’autres aventures de Kakuka », a précisé Camélia Ntoutoume Leclercq.