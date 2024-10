Loi de finances 2025 : le gouvernement révise à la baisse la taxe sur les transactions Airtel Money et Mobicash qui passe de 5 à 0,5%

Les débats concernant l’examen du projet de Loi de finances 2025, récemment adopté par le gouvernement de la transition lors du Conseil des ministres du 12 septembre dernier, s’ouvriront bientôt dans les deux chambres du parlement. Une mesure clé qui avait suscité de vives réactions concernait l’instauration d’une redevance sur les transactions financières par voie électronique, notamment via les services de mobile money comme Airtel Money et Mobicash. Initialement prévue à 5%, cette taxe devrait finalement être de 0,5% comme vient de l’annoncer l’AGUB.

Initialement fixée à 5 %, cette taxe a été revue à la baisse sous la pression de diverses parties prenantes, passant désormais à 0,5 %. Un réajustement est perçu comme une victoire pour les consommateurs, qui auraient été lourdement affectés par une taxe aussi élevée. En effet, une telle imposition sur chaque transaction aurait significativement augmenté le coût d’utilisation des services de mobile money et du mobile banking, impactant particulièrement les utilisateurs réguliers.

Selon l’article 5 des dispositions diverses du projet de loi, la nouvelle redevance, désormais de 0,5 %, sera prélevée sur toutes les transactions financières réalisées en République gabonaise. Cela inclut les dépôts et retraits pour le mobile money, les paiements électroniques ainsi que les virements électroniques. Le calcul de la taxe se fera toujours sur le nombre de transactions, mais avec un taux considérablement réduit. Par exemple, une transaction de 100 FCFA ne coûtera plus que 0,5 FCFA de redevance, et pour une transaction de 1000 FCFA, la redevance sera de 5 FCFA, au lieu des 50 FCFA prévus initialement.

Un rétropédalage qui devrait en entraîner d’autres

Si cette décision intervient alors que le marché du mobile money au Gabon connaît une croissance rapide avec en 2022, environ 4,5 millions de comptes de mobile money actifs, représentant environ 85 % de la population adulte du pays, elle souligne d’une certaine façon la prise en compte de l’avis du consommateur dans les décisions. Les transactions de mobile money qui ont atteint près de 800 milliards de FCFA cette même année, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2021, resteront donc encore sous taxées quelque temps.