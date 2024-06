Gabon : le Gén. Oligui Nguema parrain de la 16ème promotion du cours d’état major de la gendarmerie

Ecouter l'article

Ce 26 juin 2024, a eu lieu à l’Ecole nationale de gendarmerie d’Owendo la cérémonie officielle de fin de stage de la 16ème promotion du cours d’État major de la Gendarmerie nationale. Un événement auréolé par la présence du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, parrain de la promotion.

C’est en présence des membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions, des membres du gouvernement, et des membres du corps diplomatique, que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé la cérémonie de décoration de cette 16ème cuvée du cours d’Etat major de la Gendarmerie nationale. Un moment solennel qui a permis aux impétrants de bénéficier des conseils du chef suprême des armées.

Une cuvée de 25 Officiers africains dont 19 Gabonais

Le cours d’État major de la Gendarmerie nationale est un pôle d’excellence facteur d’intégration africaine des Forces de défense et de sécurité. En effet, la 16ème promotion composée de 25 officiers, dont 19 Gabonais, a également vu 4 Ivoiriens et 2 Guinéens être distingués pour leurs performances. Entre remise de parchemins et insignes aux impétrants, décoration des personnels civils et militaires, baptême de la promotion et parade militaire, les 25 officiers dont 3 femmes ont également bénéficié des conseils du président de la Transition.

En effet, en sa qualité de parrain, après avoir remercié l’École pour le choix porté sur sa personne, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé aux anciens stagiaires l’engagement qui est attendu. « Le rôle et le métier d’un gendarme qui se résument essentiellement à assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre, l’exécution des lois et règlements, ainsi que la protection du territoire, des biens et des personnes et la lutte contre la délinquance tout en cultivant les valeurs de l’intégrité, de la réactivité, de la discipline et par dessus tout la rigueur », peut-on lire dans le compte-rendu de la cérémonie.