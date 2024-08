Gamba : le Festigax, la 3eme édition du 10 au 18 août

Ecouter l'article

Véritable rendez-vous dans le chef-lieu du département de Ndougou dans la Province de l’Ogooué-Maritime au Gabon, le Festival culturel, éducatif, artistique et sportif de Gamba (Festigax) se déroulera du 10 au 18 Août 2024. Une 3eme édition à connotation unique puisque des nouvelles articulations sportives dont le semi-marathon ainsi qu’une course à pirogue.

Les années se suivent et la plateforme de la société civile gabonaise ONG Espace Ndougou ne ménage aucun effort pour se réinventer au bénéfice des populations de Gamba. Preuve en est faite avec la 3e édition du Festigax qui bien que se déroulant au même endroit à savoir le Centre culturel de Plaine 3, ancien palais des fêtes des shellois, arborera un tout et resplendissant visage.

L’acte 3 de la maturité et de l’innovation !

Rond-point des cultures et corps de garde pour les citoyens de Gamba, le Festigax acte 3 s’annonce gigantesque dans un environnement pourtant pas énorme en superficie. C’est dire l’engagement de l’ONG Espace Ndougou dans l’amélioration de l’offre en spectacle et en héritage aux populations qui devraient encore venir en grand nombre. Au programme, le traditionnel, « Camp de vac ».

Lequel se veut le temple par exemple à Gamba de rencontre entre les férus de jeux de société, d’ateliers d’initiation à la robotique, à l’artisanat traditionnel et aux divers arts qui seront exposés et proposés. À cela se greffent, selon les organisateurs « des concerts, avec de prestations musicales traditionnelles et modernes ouverts aux artistes reconnus et locaux de notoriété ». Cerise sur le gâteau la toute première activité d’athlétisme.

Il s’agit du très attendu semi-marathon qui regroupera les cadets, les juniors et les vétérans, le mercredi 14 Août 2024, sur la même ligne de départ d’un parcours de 10 km. Au chapitre des courses, celle des pirogues sur l’île mythique Mbumb-Tzangue et ce, dans « un esprit de solidarité de la filière pêche et des traditions ancestrales des populations du cru ». Notons que les «mwanas» suivront une initiation au Basketball. Tandis que le grand tournoi de football auquel participe la province de la Nyanga connaîtra son épilogue le 17 août au stade Municipal.