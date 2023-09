Gabon : le statut de l’artiste désormais promulgué !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la nouvelle tant attendue par tous les artistes du pays depuis des mois. En effet, la loi portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République gabonaise a été promulguée et rendue publique au Journal officiel n°223 BIS du 16 août 2023.

Jadis un rêve, le statut de l’artiste est désormais une réalité au Gabon. Après adoption en conseil des ministres le 20 janvier 2023, puis par les deux chambres du parlement, ladite loi a bel et bien été promulguée. C’est ce qu’a annoncé le Secrétaire général du ministère de tutelle Minko Mi Ndong N’nang ce 19 septembre au micro de nos confrères de Gabon 24.

Le statut de l’artiste enfin une réalité

Un ouf de soulagement pour les intéressés et l’ancien ministre de tutelle Max Samuel Oboumadjogo, qui se sont battus bec et ongles pour aboutir à ce résultat. En effet, la loi n°016/2023 du 08/08/2023 portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République gabonaise compte 37 articles. Elle met en exergue un cadre juridique propice à l’émancipation des bénéficiaires.

Les artistes, toutes catégories confondues, peuvent donc exercer librement leur profession, se regrouper en syndicat ou en association pour défendre leurs droits. Ils deviennent ainsi des partenaires du développement et de la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel national.

Encore des étapes à franchir pour atteindre le Graal

Pour le secrétaire général du ministère de la Culture, le plus difficile a été accompli. Cependant Minko Mi Ndong N’nang reste optimiste quant à la suite « peut être à la fin du mois ces décrets d’application seront déjà mis en place ». Il reste aussi à asseoir l’ensemble des droits fondamentaux inhérents aux activités des acteurs culturels comme l’avait souligné Max Samuel Oboumadjogo. « Il y a une trilogie à poursuivre, d’abord le statut, les droits d’auteurs, et la copie privée ». Une mission pour son remplaçant André Jacques Augand.