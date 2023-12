Gabon : le CTRI ordonne l’accélération des travaux du centre d’enfouissement des ordures de Nkoltang

Follow on X

Le mardi 12 décembre 2023, le Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu à la décharge de Mindoubé, située dans le 5ème arrondissement de Libreville. Constatant la saturation de ce lieu où sont traités les déchets ménagers, le président de la Transition a ordonné l’accélération des travaux du centre d’enfouissement des ordures de Nkoltang, à une trentaine de kilomètres de Libreville.

Face à l’augmentation de la population et de la consommation, la quantité de déchets produits a également connu une croissance significative, entraînant la saturation de la décharge de Mindoubé depuis de nombreuses années. Annoncée par l’ancien régime depuis avril 2023 pour répondre à cette problématique, la construction du centre d’enfouissement des ordures ménagères de Nkoltang n’est toujours pas achevée, exposant les populations à des risques sanitaires et environnementaux.

Une urgence environnementale

La problématique de la gestion des déchets dans le Grand Libreville demeure. En effet, censé prendre le relais de la décharge de Mindoubé, qui demeure le principal site de stockage des ordures, le centre d’enfouissement de Nkoltang n’est toujours pas opérationnel. Pourtant, Mindoubé peut engendrer des problèmes environnementaux majeurs, notamment la pollution des sols, de l’air et de l’eau. Selon Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France, ayant visité le site en mars dernier « la décharge de Mindoubé représente 4 hectares de déchets empilés jusqu’à 60m de haut ».



Les autorités de la Transition, sont donc confrontées à un enjeu de santé publique et environnemental majeur, qui ne peut être ignoré. Ainsi, soucieux de préserver la santé publique et environnementale, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a sommé la société adjudicataire, d’accélérer les travaux dudit centre. Tout comme la construction prochaine du centre d’enfouissement d’Owendo, celle de Nkoltang vise une meilleure gestion des déchets pour offrir aux Gabonais une ville saine. Une concrétisation qui viendrait un peu plus renforcer l’image du Gabon, en matière de préservation de l’environnement.