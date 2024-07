Gabon : le concours d’entrée à l’IUSO fixé au 20 juillet 2024

Ecouter l'article

Le Secrétaire général de l’Institut universitaire des sciences de l’organisation (IUSO), Edouard Eyindanga, a annoncé que le concours d’entrée au sein de cet établissement se tiendra le samedi 20 juillet 2024. Une annonce chez notre confrère Gabon 1ère durant laquelle l’émissaire de la structure universitaire a invité les bacheliers intéressés à déposer leurs dossiers entre le 28 juin et le 19 juillet prochain.

Après la dernière phase du baccalauréat session 2024, place au concours d’entrée aux grandes école. Après celui de l’Institut national de sciences de gestion (INSG) qui se tiendra le 13 juillet, le weekend suivant les bacheliers pourront tenter de rejoindre l’IUSO. Prévu pour le samedi 20 juillet prochain, ce concours leur offre une opportunité de poursuivre leurs études supérieures dans cet établissement pour la rentrée académique 2024-2025. La période de dépôt des dossiers, qui a commencé le 28 juin dernier, se poursuivra jusqu’au 19 juillet, permettant aux candidats de préparer leurs documents et de finaliser leurs inscriptions.

Dépôt des dossiers jusqu’au 19 juillet

L’établissement propose des formations en DUT et cycle licence dans des filières variées. Il s’agit entre autres du droit, de la communication, de la gestion administrative et commerciale. Pour participer à ce concours, il est nécessaire de déposer un dossier de candidature complet. Celui-ci doit être constitué d’une copie légalisée d’acte de naissance et une copie légalisée de l’attestation du baccalauréat. Des documents auxquels les candidats doivent joindre 4 demi-cartes photos couleur et une demande adressée au directeur général de l’IUSO-SNE. Enfin, ils doivent se munir d’une enveloppe A4 achetée au sein de l’établissement et des frais de dossier s’élevant à 20.000 FCFA.

Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 19 juillet prochain. Le concours se déroulera le lendemain au sein du CES Léon Mba 1 situé dans le 1er arrondissement de Libreville.