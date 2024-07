Gabon : vers la création de zones d’élevage à forte productivité

Ecouter l'article

Alors que le gouvernement de Transition est résolument engagé à relancer la filière bovine, la création de zones d’élevages à forte productivité pourrait grandement contribuer au développement de ce secteur. Cette initiative soutiendrait la diversification de l’économie tout en s’inscrivant dans les efforts en faveur de l’autosuffisance alimentaire à l’horizon 2027.

Les potentialités du Gabon en termes de ressources en terres agricoles et en eau en font une terre propice à l’élevage. En dépit de ces richesses, le pays demeure fortement dépendant des importations alimentaires, peinant à développer son secteur agricole. La création de zones d’élevage offrirait aux éleveurs des espaces dédiés pour exercer sereinement leur activité, ouvrant ainsi la voie à l’auto-emploi. Cette initiative pourrait également alléger la balance commerciale des importations de viande, qu’elles soient bovines, porcines, ovines ou avicoles.

Des zones d’élevage pour booster le secteur agricole

En 2018, les importations alimentaires du Gabon s’élevaient à 450 milliards de FCFA, alors que le secteur agricole ne contribuait au PIB qu’à hauteur de 5%. La mise en place de zones d’élevage à forte productivité pourrait inverser cette tendance en augmentant la production locale de viande et en réduisant la dépendance aux importations.

La relance de la filière bovine et la création de zones d’élevage s’inscrivent dans une vision plus large de diversification économique et de promotion de l’autosuffisance alimentaire. En investissant dans l’élevage, le Gabon pourrait non seulement améliorer la sécurité alimentaire, mais aussi créer des emplois et dynamiser l’économie rurale.



Le gouvernement de Transition semble déterminé à saisir cette opportunité, avec des plans concrets pour développer les infrastructures nécessaires. Cela passe inéluctablement par la fourniture d’un soutien technique aux éleveurs et l’encouragement des investissements dans ce secteur vital.