Sosup : les travaux de la commission d’orientation en 6e prévus à partir du 3 juillet

Ecouter l'article

La commission d’orientation du Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle (SOSUP) débutera la phase d’orientation des élèves au sein des différents établissements secondaires du pays le 03 juillet 2024. C’est ce qui ressort du communiqué numéro 513/MENFPFC/SOSUP/SP daté du 08 juin 2024 et signé du Secrétaire permanent de ladite entité, Jérémie Mikombo.

C’est un moment très attendu par les élèves ayant fraîchement obtenu leur entrée en sixième, ainsi que leurs parents. En effet, la commission d’orientation en sixième qui débutera ses travaux le 03 juillet prochain, devra statuer sur à peu près 45 179 dossiers, correspondant au nombre de candidats ayant obtenu leur Certificat d’études primaires cette année, en tenant compte non seulement des vœux formulés par les apprenants, mais aussi de bien d’autres critères.

Le 26 juin 2024, dernier délais pour les modifications des voeux d’orientation

La commission d’affectation des apprenants au sein des différents lycées et collèges du pays statut dans un premier temps en prenant en compte les vœux formulés par les impétrants. C’est pourquoi, dans son communiqué, le SOSUP avise que « les élèves et leurs parents désireux d’actualiser les voeux d’orientation, sont invités à remplir la fiche de modification des voeux d’orientation et de la déposer au plus tard le 26 juin 2024 au siège du SOSUP, pour les candidats de l’Estuaire, et auprès des directions d’académies provinciales et des directions des zones académiques, pour les élèves de l’intérieur du pays ».

En outre, le SOSUP tient à préciser que d’autres critères plus pratiques entrent en compte dans le choix d’affectation des élèves en sixième. Il s’agit notamment des capacités d’accueil des établissements, les performances scolaires, ainsi que le lieu d’habitation. Afin de faciliter les démarches des parents et élèves, le SOSUP est joignable au 060 42 22 22 et au 077 60 66 40 ainsi que par mail : cabinetsosup@gmail.com.