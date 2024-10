Gabon : lancement du prix des technologies numériques et innovation médias dans les industries extractives

Ecouter l'article

Le 3 octobre 2024, l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Gabon (ITIE-Gabon) a officiellement lancé la première édition du Prix des technologies numériques et innovation médias dans le secteur des industries extractives. Cet événement, placé sous le thème « Au cœur de la production de contenus à forte valeur ajoutée du secteur des industries extractives au Gabon », marque une étape importante dans la promotion de la transparence et de l’innovation dans ce secteur stratégique.

Depuis la ré-adhésion du Gabon à l’ITIE en octobre 2021, le pays a publié deux rapports, l’un en avril 2023 et l’autre en juillet 2024. Cette dernière publication coïncide avec le début de la validation du Gabon, confirmée par une mission du Secrétariat International de l’ITIE du 17 au 19 septembre 2024. Cette validation vise à évaluer la performance du Gabon dans la mise en œuvre des exigences de la norme ITIE.

Une autoévaluation a été réalisée avec l’appui du cabinet indépendant Moore, couvrant la période d’octobre 2021 à juin 2024. Le rapport de cet exercice a révélé une utilisation limitée des données issues des rapports ITIE, pointant un besoin de les promouvoir et de les rendre plus accessibles. En réponse à ce constat, un appel à candidatures a été lancé pour le Prix des technologies numériques et innovation médias, en vue de valoriser ces données à travers des projets innovants.

Cet atelier a également servi de plateforme pour partager des expériences et des initiatives visant à accroître l’engagement autour des données ITIE. Parmi les participants, les journalistes d’investigation, les créateurs de contenu et les chercheurs universitaires ont été invités à soumettre des propositions de projets. Ces derniers, déposés le 26 juin 2024, visent à valoriser les données ITIE 2021/2022 durant une première phase de mise en œuvre prévue pour une durée de deux mois.

L’atelier, structuré autour de quatre sessions, a permis aux participants de mieux comprendre les enjeux du processus ITIE et du prix. Les intervenants ont présenté les projets soumis, les données à valoriser et les orientations liées aux exigences de la norme ITIE. L’objectif principal du Prix est de renforcer l’innovation dans l’utilisation des données ITIE, tout en favorisant une plus grande adhésion aux principes de transparence et de responsabilité.