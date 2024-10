Santé : les morsures de chien à l’origine de 99% des cas de rage

Ecouter l'article

La rage est une maladie virale mortelle, transmise principalement par les morsures d’animaux infectés, en particulier les chiens. Au Gabon, où la prévalence de la rage est préoccupante, il est estimé que 99% des cas de transmission humaine proviennent de morsures de chien. Cette réalité pose un défi majeur pour la santé publique et nécessite des mesures urgentes et coordonnées. Des mesures visant à comprendre la rage et ses conséquences.

La rage est causée par le virus de la rage, qui attaque le système nerveux central. Les symptômes incluent de la fièvre, des douleurs, de l’anxiété, et peuvent évoluer vers des convulsions, des paralysies et, finalement, la mort. En Afrique subsaharienne, la rage représente un problème de santé publique sous-estimé, avec un nombre significatif de cas non signalés. La mortalité due à la rage est évitable grâce à une vaccination préventive et un traitement post-exposition adéquat.

La prévalence des morsures de chien au Gabon est alarmante, exacerbée par plusieurs facteurs. D’abord une population canine non contrôlée. La forte population de chiens errants et non vaccinés augmente le risque de transmission de la rage. Malgré les campagnes annuelles du ministère de l’élevage, le phénomène demeure tout comme une méconnaissance des risques associés à la rage et aux mesures de prévention demeure répandue, tant au niveau communautaire que dans les établissements de santé.

Accès limité aux soins

Dans certaines régions, notamment dans l’hinterland, l’accès à des soins médicaux et à la vaccination anti-rabique reste restreint, ce qui compromet la réponse face aux morsures. Des mesures doivent donc être prises pour réduire le risque de rage au Gabon. Parmi elles, le renforcement et la multiplication des campagnes de vaccination massives pour les chiens, en ciblant les zones à haut risque. Les autorités pourraient ainsi organiser des journées de vaccination gratuites, incitant ainsi la population à faire vacciner leurs animaux.

Sensibilisation et éducation

Développer des programmes de sensibilisation sur la rage, expliquant les risques liés aux morsures de chien et l’importance de la vaccination. Ces campagnes devraient viser non seulement les propriétaires de chiens, mais également l’ensemble de la communauté, en intégrant des messages dans les écoles, les centres de santé et via les médias. Mettre en place des programmes de stérilisation et de contrôle des populations de chiens errants serait également nécessaire.

Avec 99% des cas de rage dus à des morsures de chien, la lutte contre cette maladie au Gabon nécessite une approche intégrée et multisectorielle. En combinant vaccination, sensibilisation, contrôle des populations de chiens et amélioration des services de santé, il est possible de réduire significativement le risque de transmission de la rage. Protéger la population contre cette maladie évitable doit devenir une priorité pour garantir la santé publique et la sécurité des communautés.