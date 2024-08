Gabon : lancement des travaux d’aménagement de Franceville 2

Follow on X

Le délégué spécial de la commune de Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué Christian Dominique Badjogo Cognot, a procédé récemment au lancement des travaux d’aménagements de la future ville moderne et contemporaine Franceville 2. Il s’agit de travaux d’aménagements qui s’inscrivent dans la droite ligne de la vision du président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et qui font écho aux projets similaires évoqués à Libreville et Oyem.

Située à 7 kilomètres de l’autre côté de la rivière Mpassa, Franceville 2 est sans aucun doute la ville qui occupera une place stratégique au sein de la province du Haut-Ogooué. Ayant été choisi comme étant la future capitale provinciale de ladite province, son érection est déjà en gestation. Une chose confirmée par le délégué spécial de la commune de Franceville Christian Dominique Badjogo. Au cours de descente de terrain qui visait à lancer les travaux d’aménagements de cette ville.

Les travaux d’aménagement de Franceville 2 en bonne voie

Selon le délégué en charge de la gestion du chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. « Comme vous avez constaté que la route est ouverte, il reste à la travailler. Sous les hautes instructions du chef de l’etat le président de la transition le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut absolument que les choses démarrent. Et avec toutes les parties prenantes nous avons fait une descente de terrain pour venir voir dans quel mesure les choses peuvent se mettre rapidement en fonction ».



Avec pour ambition de désengorger Franceville et de créer des infrastructures modernes, cette ville nouvelle sera dotée de 100 villas, d’éclairage public, l’aménagement d’une route principale pour ne citer que ceux-là. « Nous sommes ici pour faire en sorte que tout ce qui doit sortir de terre soit dans les normes. Afin que les populations qui vont vivre ici soient dans de bonnes conditions. Franceville 2 doit être l’une des plus belles villes du pays » a-t-il martelé. Reste désormais à trouver les financements nécessaires à l’aménagement de ce nouveau projet.