Hydrocarbures : le patronat et les partenaires sociaux pour un apaisement du climat social

Ce lundi 26 août 2024, Libreville a accueilli une réunion de la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures présidée par le conseiller spécial Arnauld Calixte Engandji-Alandji. Une rencontre réunissant l’ensemble des parties prenantes du secteur avec pour objectif de jetrr les bases d’une meilleure collaboration pour apaiser les tensions et favoriser une stabilité sociale durable.

Mise en place par l’arrêté n°024/PT-PR la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures vient de franchir un cap important avec la reprise des négociations entre les différents acteurs du secteur des hydrocarbures. Si ces dernières semaines auront été marquées par de vives tensions avec en toile de fond une menace de grève de l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP), les choses semblent désormais rentrer dans l’ordre avec cette première étape de discussion.

Ramener la sérénité dans le secteur pétrolier

Ainsi, alternants entre Libreville et Port-Gentil, les travaux impliquant des délégués du personnel de chaque entreprise, des directeurs des ressources humaines, et les principaux acteurs économiques du secteur a permis de passer en revue les difficultés spécifiques à chaque entreprise, tout en abordant les enjeux transversaux qui concernent l’ensemble du secteur des hydrocarbures. Au nombre des points traités au sein de cette commission ont peut citer entre autres la nécessité d’élaborer une convention collective qui pourrait mettre fin aux conflits et poser les bases d’une collaboration plus harmonieuse et durable entre les différents acteurs.

« Nous devons impérativement parvenir à un accord pour assurer la continuité de la production et maintenir un climat social apaisé », a souligné Arnauld Calixte Engandji-Alandji. Pour sa part, la présidente de l’Union Pétrolière Gabonaise (UPGA) Jacqueline Bignoumbaa exprimé son optimisme quant à l’issue des négociations, espérant que des résultats probants seront trouvés au terme des travaux.

Le secrétaire général de l’ONP Sylvain Mayabi Binet a quant à lui salué l’initiative, la voyant comme un début de solutions aux préoccupations légitimes des travailleurs. Les prochaines étapes pour la commission seront décisives, avec la finalisation attendue d’un mémorandum d’entente avec pour objectif d’harmoniser les intérêts des différentes parties et renforcer la coopération pour une croissance durable du secteur des hydrocarbures.