Le Général-président de la République Brice Clotaire Oligui et l’importance de la dimension symbolique dans son action politique

La gestion du pouvoir politique implique de distribuer la dimension matérielle et la dimension symbolique aux populations. C’est ce savant dosage qui fait l’efficacité d’un pouvoir politique dans la reconnaissance de ce pouvoir de la part des populations.

Chaque société, chaque communauté, chaque institution, quel que soit le cadre spatio-temporel, pour sa vitalité, assume une fonction de production/consommation des biens symboliques à côté d’une fonction de production/consommation de biens matériels à ses membres.

Le pouvoir politique n’échappe à cette règle sociale, aussi implicite soit-elle. Le pouvoir a donc la charge de nourrir ses populations avec des éléments physiques mais aussi avec des biens symboliques. Ces éléments symboliques sont mêmes très importants dans la construction de l’identité et de la légitimité d’un pouvoir.

Pour le dire simplement, le Général- Président Brice Clotaire Oligui, depuis son accession au pouvoir suprême, n’a pas cessé d’exhumer la mémoire des grands hommes politiques qui ont fait l’histoire de notre pays et qu’une certaine conception de la vie politique avait décidé d’enterrer.

La présence des peuples pygmées lors du cérémonial de son intronisation comme Président de la République, le fait d’aller s’incliner comme signe d’hommage et de reconnaissance devant les stèles du feu Président Omar Bongo, de feue la Présidente Rose Francine Rogombé, du Vice- Président du de la République Paul Marie Yembit.

Les hommages rendus, à la statue du guerrier Wongo à Lastourville qui a lutté contre la pénétration coloniale, à la stèle du Capitaine N’Tchoréré à Airaines dans la Picardie en France le lundi 3 juin 2024 et son hommage national à Libreville, rendu le vendredi 7 juin 2024, sont des signes de volonté de réécrire notre histoire, de combler les vides historiques laissés dans nos mémoires mais aussi de donner de la fierté aux communautés ethniques ou nationales auxquelles appartenaient ces hommes et femmes. De façon générale, c’est une manière de rendre les gabonais fiers de l’histoire de ces hommes et femmes qui ont construit l’identité du Gabon. Il laisse un héritage indéniable pour la construction de la mémoire de notre jeunesse qui n’attend que d’être entretenu.

Les pouvoirs politiques incarnés par des groupes qui se sont succédés au Gabon depuis 1990, pour ne prendre que cette borne chronologique, n’ont pas mis l’accent sur ce pan important de notre mémoire. C’est la première fois qu’au plus haut sommet de l’Etat gabonais, un hommage soit rendu à ces grands hommes et femmes de façon aussi solennelle. Si ces pouvoirs ont mis l’accent sur le pan matériel, qu’ils ont d’ailleurs très mal redistribué, ils ne se sont préoccupés de la partie symbolique que pour corrompre et instrumentaliser les populations.

Avec cette nouvelle approche accordée à la dimension symbolique (importance accordée, aux chefferies locales, aux religions locales, aux hommages des grands hommes qui ont marqué l’histoire du pays, au dialogue participatif, à la volonté d’avoir des normes populaires et justes, au respect du droit d’aînesse, au respect du clan et de ses lignées patrilinéaires et matrilinéaires…), la volonté est de recoudre le vire-ensemble gabonais tant éprouvé par des années de déchirure dues aux frustrations et aux brimades diverses.

La construction de la mentalité gabonaise passe donc, en partie, par cette reconstruction et cette réhabilitation dans les pages de notre histoire des noms qui ont contribué à écrire cette dernière. La dimension symbolique se présente alors comme une part importante de la consolidation du pouvoir car elle permet aux populations d’y adhérer grâce à la reconnaissance, à la considération qu’elle accorde aux hommes et aux institutions du pays. Il n’est de secret pour personne qu’il n’y a que celui qui sent reconnu et considéré qui adhère aux institutions qui le lui accorde.

Le Général-Président est en train de renforcer une partie de sa légitimité dans la conquête et la conservation du pouvoir politique au Gabon.

Fortuné Matsiegui Mboula

Sociologue politique