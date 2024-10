Gabon : la version définitive du projet de Constitution remise au Premier ministre

Ecouter l'article

Ce jeudi 17 octobre 2024, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la remise officielle de la monture définitive du projet de Constitution au Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima. Lequel devra désormais, avec son gouvernement, le porter à la connaissance des gabonais, qui se prononceront prochainement par référendum.

C’est au terme de son adoption quelques heures plus tôt en Conseil des ministres, que le projet de Constitution a été remis officiellement au chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima. Cette version du texte est le résultat du séminaire Gouvernement / CTRI qui s’est tenu les 11 et 15 octobre, dans l’optique d’examiner les avis motivés sortis de l’Assemblée constituante réunie en Congrès du 10 au 22 septembre derniers, et de proposer une version qui reflète le plus possible les aspirations du peuple gabonais.

Le meilleur projet de Constitution possible

C’est en ces termes que le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a, au cours de son discours de remise du projet au chef du gouvernement, qualifié la version qui sera proposée aux gabonais. En effet, après avoir rappelé toutes les étapes qui ont donné lieu à l’élaboration de ce texte, le numéro un gabonais a estimé, que toutes les forces vives de la nations, « sont parvenues au meilleur projet de Constitution possible pour le Gabon ». « Cette Constitution ne saurait être taillée pour un individu, et encore moins la Constitution du général Brice Oligui », a-t-il insisté avant d’indiquer que la prochaine étape, après que les gabonais se soient imprégnés du texte, sera la tenue du référendum.



Ainsi, si conformément au décret n°0358/PT-PR/MRI du 09 septembre 2024 instituant l’Assemblée Constituante et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement, parlement, gouvernement et CTRI ont désormais joué leur partition en proposant une monture définitive, Raymond Ndong Sima et son équipe seront désormais chargés de vulgariser ce projet de Constitution, afin que chacun s’en imprègne. A ce propos, selon les services du ministère de l’Intérieur et de la sécurité, au terme de la campagne de sensibilisation au référendum, une phase d’explication du contenu du projet de Constitution sera organisée, afin que les gabonais se prononcent en connaissance de cause.