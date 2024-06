Gabon : la société chinoise SOGAPEC intéressé par la construction d’une raffinerie de pétrole au Cap Estérias

Ecouter l'article

Combler les déficits en approvisionnement de gasoil. C’est l’ambition portée par l’entreprise chinoise SOGAPEC, dont des responsables ont cette semaine rencontré le ministre du Pétrole et du Gaz, Marcel Abéké. Objectif de la rencontre, présenter au membre du gouvernement un projet de construction d’une raffinerie de pétrole au Cap Estérias.

Résolument engagé dans l’amélioration des conditions de vie des Gabonais, le gouvernement de la transition s’est dit ouvert aux possibilités d’investissements étrangers, qui seraient profitables aux Gabonais. L’audience accordée par Marcel Akebe à des investisseurs chinois s’inscrit dans cette vision d’un partenariat gagnant-gagnant grâce à laquelle, de nombreuses entreprises étrangères accourent.

Près de 200 emplois directs à la clé

Conduite par son directeur général adjoint, Xu Rulin, la délégation de la SOGAPEC a tenu à présenter l’intérêt d’un tel projet pour le Gabon. « Avec notre projet, nous entendons baisser le prix du gasoil, au regard des besoins importants des ménages », a exprimé le responsable chinois au micro de Gabon 1ère.

Si pour sa part, le chef du département du Pétrole et du Gaz a reconnu « un volet intéressant au plan financier », Marcel Abeke a invité ses hôtes à se rapprocher dans un premier temps de la Société gabonaise de raffinage (SOGARA), qui exerce déjà dans ce domaine, afin d’entrevoir une dynamique de complémentarité. Rencontre au terme de laquelle le ministère et la SOGARA harmoniseront leurs positions, afin que soient préservés les intérêts de l’Etat et de l’entreprise d’Etat.



Pour sa part, la partie chinoise a d’ores et déjà garanti 85 emplois de nationaux créés dans la phase de construction de la raffinerie, et près de 200 emplois directs créés dans la phase d’exploitation. Toute chose qui devrait contribuer à réduire le chômage qui menace la société Gabonaise. En outre, la production attendue devrait être de l’ordre de 700 milles tonnes par an.