Gabon : la route d’Alenakiri en cours de réhabilitation 

Après avoir interpellé à maintes reprises les plus hautes autorités de la transition sur l’état de la route, les habitants d’Alenakiri dans la commune d’Owendo peuvent enfin se réjouir des travaux de réhabilitation initiés par le gouvernement. Un constat fait ce mardi 11 juin 2024 par Gabon Media Time, qui a pu observer l’état d’avancement de ce chantier.

Après la pluie vient le beau temps. C’est concrètement ce que vivent les habitants d’Alenakiri. En effet, si dans notre précédent article intitulé « Gabon : la route d’Alenakiri complètement impraticable » les compatriotes vivant dans la commune d’Owendo pointaient le très mauvais état de la route, particulièrement l’axe allant de l’entrée de la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) au CES d’Alenakiri, leurs cris de détresse ont fini par trouver un écho favorable.

Enfin une route praticable pour les habitants d’Alenakiri

Cette route qui, il y a 3 mois en arrière, présentait d’énormes nids de poules, le bitume en piteux état sur une bonne partie, est en passe d’être transformée. Ce mardi 11 juin, Gabon Media Time a pu constater les multiples changements dus aux travaux qui ont été engagés. Entre la pose de bitume, et de pavés sur une bonne partie du tracé et la circulation qui semble avoir bien repris, autant dire que le gouvernement de transition a pris à bras le corps les préoccupations des populations d’Alenakiri.



La livraison totale de cette route viendra ôter le fardeau de ces compatriotes qui n’en pouvaient plus de parcourir des distances pour espérer trouver un taxi. Rappelons que depuis l’arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), plusieurs chantiers de voiries publiques ont été lancés, à l’instar de l’axe Bambouchine- Débarcadère, les voiries des quartiers Atong-Abe, la Campagne et la Peyrie dans le deuxième arrondissement de Libreville.