Gabon : la production forestière en recul de 32% du fait du mauvais état des routes

La note de conjoncture sectorielle vient de livrer ses vérités pour le compte du second trimestre de l’année en cours. Ce document essentiel qui dresse un diagnostic de la situation économique trimestrielle du pays, révèle un secteur forestier particulièrement éprouvé par les difficultés logistiques, entre le second trimestre de l’année 2022 et le second trimestre de cette année. Une situation que les experts imputent pour l’essentiel au mauvais état des routes.

Si le secteur bois connaît une croissance insolente avec une part en PIB national qui est passée de 116 milliards FCFA en 2010 à 444 milliards FCFA en 2021, il faut surtout mettre cette performance au compte de la plus value engrangée grâce à l’établissement d’une véritable industrie locale du bois, qui favorise la transformation locale des essences à différents niveaux.

Le délabrement des routes, un manque à gagner pour l’Etat

Si la production de grumes a connu un recul de l’ordre de 29% au cours du 4e trimestre de l’année 2022, la reprise observée durant le 1er trimestre de cette année ne s’est pas poursuivie au cours du second. En effet, les experts évoquent « une stabilisation de la production de grumes par rapport à la performance réalisée au cours du trimestre précédent ». Selon ces derniers, « Le nouvel incident sur la voie ferrée et le mauvais état du réseau routier sont à l’origine de cette stagnation ». Une addition de ratés qui ne sont pas sans incidence sur la performance annuelle du secteur.



« En glissement annuel, la production de grumes a fortement reculé de 32,6% », poursuit le rapport, qui pointe là encore les problèmes logistiques qui freinent l’activité. En effet, si l’état de la route qui relie l’est du pays à la capitale ne permet pas un acheminement efficace des marchandises, le chemin de fer qui convoie l’essentiel des grumes sorties de cette partie du pays, croule lui aussi sous le poids de l’âge. Ainsi, entre décembre 2022 et le mois d’avril 2023, les incidents sur la voie ferrée se sont multipliés.