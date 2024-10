Gabon : la modernisation des services publics,  un défi constant

Ecouter l'article

L’une des priorités du ministère de l’Économie et des Participations est la modernisation des services publics. En 2023, plusieurs réformes ont été lancées pour rendre l’administration gabonaise plus efficace et plus transparente. Le projet de digitalisation des paiements, baptisé Digitax, est un exemple de cette volonté de modernisation. Par contre, en augmentant de façon exponentielle, la charge que représente la masse salariale de l’Etat désormais portée à plus de 825 milliards de FCFA, cette modernisation des services publics peut se heurter à des difficultés d’ordre structurelles.

Grâce à la mise en place de plateformes en ligne, comme E-tax V2, les contribuables gabonais peuvent désormais déclarer et payer leurs impôts plus facilement. C’est une excellente chose dans la poursuite du projet de e-gouvernement, nécessaire à l’amélioration de la performance de l’administration. Il faut dire que cette réforme vise à réduire les délais administratifs et à améliorer la collecte des recettes fiscales. Elle contribue également à renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, en limitant les possibilités de fraude.

Mais la modernisation des services ne se limite pas à la digitalisation. Des efforts ont également été faits pour restructurer certaines administrations clés, comme la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, afin d’améliorer leur efficacité. On a pu le voir, les recettes fiscales et douanières ont augmenté. De plus, des investissements ont été réalisés pour former les fonctionnaires et améliorer leurs conditions de travail. Cependant, ces réformes, bien que prometteuses, doivent encore être pleinement mises en œuvre pour atteindre leurs objectifs.

Des défis constants!

Même si elles reflètent une volonté claire de moderniser l’administration gabonaise et de la rendre plus adaptée aux défis contemporains, ces réformes restent encore insuffisantes d’un point opérationnel. Des défis demeurent. Pour passer d’un système de comptage de production déclaratif fait par l’opérateur, à un système de comptage de production réalisé par l’administration compétente qui fera intervenir des éléments de dématérialisation par l’interconnexion des systèmes, il faudra un personnel de qualité et à la probité morale vérifiée.

La gouvernance globale du développement rencontre encore plusieurs défis reposant à la fois sur le fonctionnement politique, juridique et institutionnel du Gabon comme le souligne le PNDT. Celle-ci a des effets d’entraînement sur la gestion des administrations, des finances publiques et également du développement des collectivités territoriales. En voulant moderniser les services publics pour plus d’efficacité, c’est donc au cœur même de l’Etat que le gouvernement veut s’attaquer. Mais faire passer la masse salariale de 700 milliards de FCFA en 2023 à plus de 825 milliards de FCFA en 2025 est-elle la solution?