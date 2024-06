Gabon : la microfinance Bamboo EMF inaugure son agence de Port-Gentil

Ecouter l'article

Dans le cadre de sa politique d’extension et de démocratisation de son offre financière, la Microfinance Digitale, Bamboo EMF a procédé ce jeudi 20 juin 2024 à l’inauguration de son agence commerciale dans la commune de Port-Gentil, plus précisément au quartier Carrefour des Douanes. Une installation dans la capitale économique qui s’inscrit dans la volonté de cet établissement de microfinance de deuxième catégorie d’offrir des services adaptés et innovants aux populations ainsi qu’aux entreprises.

Après l’étape de Moanda dans la province du Haut-Ogooué l’an dernier, la Microfinance Digitale, Bamboo EMF, poursuit son déploiement à l’intérieur du pays. Cette fois-ci, elle a posé ses valises dans la province de l’Ogooué-Maritime, notamment dans la cité pétrolière où elle entend proposer ses solutions et offres financières, avec pour leitmotiv l’accès aux services financiers au plus grand nombre par le Digital.

Bamboo EMF pour un service de proximité aux port-gentillais

Lors de son allocution de circonstance, le fondateur de cet établissement, Yvan N’na Mboma a rappelé l’engagement de l’entreprise en faveur de l’amélioration du tissu économique des populations par des offres adaptées à leurs besoins. « Nous sommes ici à Port-Gentil pour affirmer notre engagement pour accompagner le développement économique des femmes, des jeunes, des entrepreneurs pour qu’ensemble, nous puissions mener à bout vos projets bancables, pour que vous puissiez avoir des lieux de domiciliation des salaires et de votre épargne », a-t-il indiqué.

Il faut souligner que le choix de Port-Gentil n’est pas fortuit, car motivé par de nombreux facteurs. Avec plus de 150 000 habitants et une présence de grandes entreprises pétrolières, l’Ile Mandji constitue une véritable terre d’opportunités. C’est donc à ce titre que Bamboo EMF ambitionne participer à la croissance et l’expansion des entreprises qui fournissent des biens et services aux entreprises pétrolières tout en offrant des opportunités de développement aux particuliers via des financements de projets structurants et sociaux.