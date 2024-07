Gabon : la liste des 900 nouveaux enseignants des sciences attendue pour le 9 juillet

Ecouter l'article

Le Premier ministre chef du gouvernement de Transition, Raymond Ndong Sima a eu une séance de travail ce 3 juillet 2024 à son cabinet avec quelques membres du gouvernement, dont la ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq et son collègue de l’Enseignement supérieur, Hervé Ndoume Essingone. Objectif de la rencontre, faire le point sur le dossier du recrutement de 900 enseignements devant permettre de réduire le déficit dans les filières scientifiques.

La rencontre entre Raymond Ndong Sima et les chefs des départements de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur qu’accompagnaient d’autres ministres, s’inscrit dans le cadre du suivi des dossiers de jeunes compatriotes intéressés par l’enseignement, qui avaient répondu à l’appel au recrutement de 900 enseignants des filières scientifiques et technologiques, lancé par le ministère de l’Education nationale. Cette rencontre a donc permis à Camélia Ntoutoume Leclercq de faire le point au chef du gouvernement sur les avancées de ce dossier.

La liste des 900 dossiers retenus bientôt connue

Ce recrutement massif d’enseignants devrait, conformément aux orientations du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, répondre au déficit criard en enseignants dans les filières technologiques et scientifiques sur l’ensemble du territoire national. Répondant à la question du suivi des recrutements, Camélia Ntoutoume Leclercq s’est voulue rassurante « Nous allons publier la liste des 900 candidats retenus dans le Quotidien L’Union le lundi 9 juillet 2024 », a-t-elle assuré au micro de la presse Primature.

Par ailleurs, le membre du gouvernement de Transition a tenu à apporter des précisions sur les étapes à venir « nous allons ensuite pouvoir les réunir pour une formation de tronc-commun au cours de laquelle ils auront des notions liées à l’éthique, à la déontologie et à la pédagogie », a-t-elle indiqué avant de poursuivre « La formation se poursuivra par la suite, en tenant compte des différents lieux d’affectation. Il faut savoir qu’il s’agit d’une formation qui se fera en alternance et en continu », a indiqué Camélia Ntoutoume Leclercq avant de conclure « Nous avons besoin de les déployer rapidement dans les salles de classe afin de réduire le déficit en enseignants ».

Notons par ailleurs que la patronne de l’Education nationale a précisé que ces formations se poursuivront à terme en distanciel, afin de limiter la logistique liée aux déplacements vers Libreville.