Gabon : la GOC ambitionne booster sa production grâce au champ Mboumba

Depuis le début de l’année 2023, la Société Nationale des Hydrocarbures du Gabon (SNHG) s’est engagée dans un processus d’augmentation de sa production opérée et non-opérée ainsi que dans la valorisation du gaz. Le processus en cours vise à accroître le niveau de production, à optimiser l’utilisation des ressources disponibles et à renforcer le positionnement de la société sur la scène nationale et internationale.

Pour la première fois depuis sa création en 2011, Gabon Oil Company (GOC) va lancer des travaux d’exécution de Workover sur 5 puits situés dans le champ de Mboumba. L’appareil (RIG SMP-05) devant exécuter ces opérations est en acheminement sur le champ Mboumba. Les différents équipements sont déjà acquis et les contrats avec les fournisseurs de services déjà signés.

Vers la production de 2 500 barils/Jour au champ Mboumba

Les travaux d’exécution se dérouleront du 22 septembre au 15 décembre 2023 et le first oil attendu pour le 22 octobre 2023. Cette campagne de reconditionnement des puits permettra à la SNHG de produire sur le champ mature de Mboumba plus de 2500 barils par jour avant la fin de l’année 2023.

« Nous sommes très heureux de pouvoir démarrer le projet de Workover qui va permettre d’augmenter davantage notre production opérée. Les équipements critiques sont aujourd’hui disponibles à 100% et l’installation, au 2ème trimestre 2023, du Calculateur OMNI 7000 a déjà contribué à l’amélioration significative de notre système de comptage du brut sur ledit champ. Notre production sortie-champ est ainsi passée de 700 à 1100 barils par jour. » a affirmé Gilles Térence MBA ELLA (l’Administrateur-Directeur Général de GOC).

La production non opérée connait également un bon significatif grâce à une politique d’acquisition de nouvelles participations dans les champs déjà en production à fort potentiel et avec des réserves rémanentes importantes. C’est dans ce cadre qu’un accord de cession historique de 40% conclu sous condition suspensive, a été signé le 4 août 2023, entre Perenco Oil & Gas Gabon et la SNHG dans le permis ATORA. La production non opérée de la SNHG passe ainsi de 16 000 barils à 18 000 barils par jour.