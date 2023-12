Gabon : la DGS vulgarise les activités de la statistique

Follow on X

Du 27 au 29 décembre 2023 se tient à Libreville des Journées de diffusion des statistiques organisées par la Direction générale de la statistique (DGS). Un évènement qui a pour but de vulgariser les activités et faire connaître les missions de cette administration au grand public.

C’est en présence du premier ministre de Transition, Raymond Ndong Sima, du ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi et du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Professeur Adrien Mongoungou que s’est tenu cet événement. Placé sous le thème « Zoom sur la diffusion pour une meilleure visibilité des statistiques » ces rencontres était l’occasion de rappeler défis à relever par ce service officiel des statistiques au Gabon.

Lors de son discours de circonstance, le Premier ministre a rappelé l’intérêt qu’il porte à l’outil statistique qui constitue « un outil d’aide à la décision ». Ainsi, il a exprimé sa satisfaction du fait que l’activité de production des statistiques au Gabon soit remise au centre des préoccupations au travers de ces journées pour sensibiliser toutes les parties prenantes et le grand public sur le rôle capital de la statistique.

Le système statistique en pleine reforme

Le ministre de l’Économie et des participations pour sa part a souligné que le choix de ce thème « cadre pleinement avec la nécessité de donner une visibilité au système statistique national qui est en pleine réforme ». Dans le cadre de cette réforme, le 6 septembre 2022, la loi n°016/2022 modifiant et complétant les dispositions de la loi n°015/2014 du 7 janvier 2015 portant institution et organisation du Système statistique national (SSN) a été promulguée.

Elle devrait permettre de réparer les insuffisances relevées dans la loi de 2015 portant « sur le décalage entre l’ancienne loi et les normes internationales, particulièrement la Charte africaine de la statistique, ratifiées par notre pays ». A noter que ces journées se tiennent dans un contexte particulier de transition politique et sont célébrées pour la première fois au terme du Projet de développement des statistiques financé par le gouvernement à travers un prêt de la Banque mondiale.