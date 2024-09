Follow on X

Gabon : la DGI renforcée en moyens roulants en plus de commodités de travail optimisées

Ecouter l'article

Le Ministre de l’Économie et des Participations, a procédé, le vendredi 13 septembre 2024, à la remise symbolique des clés de nouveaux véhicules de fonction aux agents de la Direction générale des impôts (DGI). Mays Mouissi a, par ailleurs, inauguré les nouveaux locaux de l’Inspection des Services de cette administration qui en exprimait le besoin afin d’optimiser le rendement au poste.

S’il était engagé à intercéder auprès des plus hautes autorités publiques de la transition après avoir dressé l’état de besoins de la DGI, Mays Mouissi est passé de la parole à l’acte en procédant à la remise des clés aux agents de cette administration. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de renforcement des moyens opérationnels avec pour finalité une mobilité accrue lors des déplacements pour les missions de contrôle et de collecte des recettes fiscales.

Une amélioration significative des conditions de travail à la DGI

Dans ce marathon réalisé le vendredi 13 septembre 2024, le ministre de tutelle a inauguré les locaux modernisés de l’Inspection des services de la DGI situés au centre-ville. Ces nouveaux bureaux, qui répondent désormais aux standards professionnels modernes.

Le Ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi et le Directeur Général des Impôts, Éric Boumah © D.R.

Lesquels viennent pallier le manque d’infrastructure qui entravait le bon déroulement des missions des 57 agents affectés à ce service. Des conditions de travail optimisées qui aboutiront à une meilleure performance et une efficacité accrue.

Dans son allocution de circonstance, Mays Mouissi a salué le travail remarquable des agents de la DGI au cours de l’année écoulée. Non sans manquer d’exprimer ses félicitations au Directeur général de la DGI, Éric Bouma, dont le leadership a été déterminant pour la modernisation de l’administration fiscale et l’amélioration de la collecte des recettes. Il est judicieux de préciser que ces actions marquent une étape importante dans l’amélioration des capacités opérationnelles pour l’efficacité administrative et la modernisation du secteur public.