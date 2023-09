Gabon : la dette intérieure bondit de 400 à 3 000 milliards en seulement 3 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle le site d’actualité Direct Infos Gabon. En effet, selon des sources bien introduites, la dette intérieure aurait connu une augmentation pour le moins incompréhensible, passant de plus de 400 milliards de FCFA, selon les concluions de la première Task-Force, à 3000 milliards de FCFA entre 2020 et 2023.

Évaluée à 7 100 milliards de FCFA en 2022 selon la Note de conjoncture économique du Gabon élaboré par la Banque mondiale, l’encours de la dette pourrait connaitre une explosion à l’issue du contrôle lancé récemment par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dans le cadre de la Task-Force sur la dette intérieure et extérieure. Et pour cause, concernant le cas spécifique des créances de l’État vis-à-vis des entreprises, celles-ci auraient connu un bon inexplicable en entre 2020 et 2023.

Des cas de surfacturations à l’origine de l’augmentation de la dette

Selon les informations relayées par Direct Infos Gabon, cette augmentation inexplicable du montant de la dette aurait pour origine des cas de surfacturations commises par certains chefs d’entreprises avec la complicité des hauts responsables de l’administration publique. « Les rachats se faisaient à travers les banques, à la tête du client, en lieu et place d’un vrai club de Libreville pour contenter toutes les entreprises dont les créances avaient été reconnues », indique la source citée par nos confrères.

Pis, certains hauts cadres de l’administration auraient mise en place des mécanismes de captation des fonds issue des emprunts d’État destiné à l’apurement de la dette ou au financement des projets d’infrastructures. Des agissements peu orthodoxes en violation des lois avec pour ambition des détournements de deniers publics. « Résultat, le niveau de réalisations des projets de développement est très faible », souligne la source.