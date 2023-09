Ecouter cet article Ecouter cet article

Concernant les récentes allégations vis-à-vis de l’enseigne hôtelière Radisson Blu, nous souhaitons, face aux récentes déclarations diffusées concernant notre gestion des ressources humaines, apporter des clarifications nécessaires pour présenter une perspective équilibrée et authentique.

Il est primordial de souligner que bon nombre d’informations disséminé dans les médias et sur les plateformes numériques ne concordent en rien à la réalité de notre entreprise. En témoignage de notre engagement envers la transparence, nous détaillons ci-après les faits : Le 18 septembre 2023, un mouvement du personnel a été initié par une soixantaine de nos salariés, sur un effectif de plus de 300, en exclusion du respect des procédures légales. Cette démarche s’est déroulée en l’absence de tout dialogue préalable avec la direction, sans dépôt de préavis de grève auprès de l’inspection du travail, et sans fournir de cahier des charges. De telles actions sont perçues comme une grave manquante à la législation en place. La loi demeure la loi, et nous opérons dans un pays où elle prévaut.

Le 22 septembre 2023, une tentative de médiation a été initiée par la Direction Provinciale du Travail, conviant les deux parties pour un dialogue constructif. Malheureusement, malgré une attente de deux heures, les délégués du personnel ont choisi de ne pas honorer ce rendez-vous crucial pour la résolution du conflit.

1) Salaires : notre secteur est encadré par la convention collective de l’hôtellerie, de la restauration et des débits de boisson, qui détaille les postes et les catégories socioprofessionnelles. Ainsi, il est inexact de dire qu’un salarié perçoit 108.000 FCFA net par mois. Nous souhaitons mettre en avant que le salaire net moyen de notre complexe est de 300 000 FCFA. Plusieurs professions au sein de notre établissement, que ce soit la femme de chambre, l’agent de la buanderie, le serveur, le technicien de surface, le peintre, ou le commis de cuisine, ont tous un salaire net égal ou supérieur à cette somme, un fait aisément vérifiable à la CNSS.

2) Avantages sociaux : en sus des salaires nets perçus par nos salariés, la société offre à ses employés un éventail d’avantages sociaux qui sont actuellement valides à 90%, à savoir :

➢ Prêt rentrée scolaire octroyé à chaque salarié demandeur pour un montant de 300 000 FCFA ;

➢ Prêt interne sans intérêt octroyé à chaque salarié demandeur, minimum 200 000 FCFA à maximum 1 000 000 FCFA ;

➢ Naissance enfant d’un salarié, 100 000 FCFA en espèce ;

➢ Anniversaire d’un salarié, coupon d’achat de 20 000 FCFA et cocktail mensuel avec la direction ;

➢ Mariage d’un salarié, 300 000 FCFA en espèce ;

➢ Décès d’un salarié, prise charge totale ;

➢ Décès parent d’un salarié, 300 000 FCFA en espèce + achat d’une couronne de 150 000 FCFA, achat cercueil pour la perte de l’enfant de moins de 18 ans ;

➢ Assurance maladie pour le salarié et ses ayants droit légaux pris en charge à 80% par l’employeur ;

➢ Employé du mois, 75 000 FCFA en espèce ;

➢ Employé de l’année, 300.000 FCFA en espèce ;

➢ Transport du personnel gratuit + indemnité de transport en numéraire ;

➢ Cantine gratuite + prime panier en numéraire ;

➢ Arbre de noël et cadeaux au profit de plus 300 enfants du personnel ;

➢ Pour le départ à la retraite, le salarié reçoit une enveloppe d’un montant de 1 000 000 FCFA + un congélateur ou une gazinière + un week-end pour le couple dans une suite de l’hôtel ;

➢ Séjour dans les hôtels du groupe à un tarif employé ;

➢ Séjour de la famille et des amis dans les hôtels du groupe à un tarif promotionnel ;

➢ Repas et loisirs offert pour la fête du 1er mai ;

➢ Fête du personnel avec cadeaux multiples ;

➢ Cadeaux fêtes des pères et cocktail ;

➢ Cadeaux fêtes des mères et cocktail ;

➢ Cadeaux journée de la femme ;

3) Évolution professionnelle : Nous avons toujours mis en avant la formation et le développement de nos talents. Des plans de carrière sont non seulement en place, mais nous investissons également dans l’envoi de nos talents en formation à l’étranger. 2 collaborateurs sont récemment revenus de Casablanca et un autre s’est envolé vers Johannesburg cette semaine. Beaucoup de nos collaborateurs ont évolué et se sont développés au sein de notre établissement et ceci est également contrôlable. La mobilité horizontale (prise de poste à échelon supérieur dans la hiérarchie) est encouragée, et grâce à notre appartenance à un groupe hôtelier international, chaque collaborateur a la possibilité d’accéder à des postes à responsabilité à travers le monde, pour peu qu’il ait la volonté de sortir de sa zone de confort… Des offres qui ont été publiées lors d’ouvertures d’hôtels dans la région, mais qui n’ont reçues aucun intérêt de la part de collaborateurs de notre complexe.

4) Licenciement abusif : La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) de six mois, suivi d’un contrat temporaire d’un mois, ne saurait être qualifiée de licenciement abusif ; en particulier lorsque le travailleur est en accord avec cette mesure, prise en réaction à une force majeure résultant d’un bouleversement politique ayant un impact direct sur l’économie hôtelière.

5) Rigueur et discipline pour la satisfaction du client : Nous prônons une culture basée sur le respect du client et des autres, l’amabilité, la ponctualité au travail, la présence au poste, la rigueur dans les tâches couplées avec une discipline hôtelière sont des valeurs que nous chérissons. Ces principes ne doivent en aucun cas être confondus avec des « brimades ou de la maltraitance ». Nous encourageons toujours un environnement de travail sain et respectueux.

6) Question syndicale : Nous n’avons jamais contesté la présence syndicale au sein de notre établissement. Cependant, nous plaidons pour une représentation syndicale transparente et légitime, en accord avec les normes en vigueur.

7) Améliorations et investissements : Depuis le début de l’année, notre complexe n’a cessé de s’améliorer. Nous avons renouvelé des équipements utilitaires cruciaux pour le bon fonctionnement de l’établissement, garantissant ainsi le confort de nos clients et de nos employés. D’importants investissements ont été également réalisés sur des moyens matériels visant à améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. De plus, notre façade a été rénovée et de nouvelles enseignes ont été commandées.

Il est déplorable qu’une minorité représentant 19% de notre effectif ait choisi de diffuser ces allégations infondées. Si nous reconnaissons leur droit à s’exprimer, il est de notre responsabilité de rectifier les informations inexactes ou diffamatoires. Nous demeurons fermement engagés à offrir un environnement de travail sain et propice au rayonnement de chacun. Le bien-être de nos employés, la qualité de notre service et la satisfaction de nos clients restent au cœur de nos priorités. Nous sommes convaincus que la vérité prévaudra, et nous continuerons à travailler ensemble pour maintenir la popularité de notre enseigne. Nous vous remercions.

La Direction du Radisson Blu Okoumé Palace & Park Inn by Radisson Libreville