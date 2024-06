Gabon : la dépression, un trouble mental persistant dans la société

Ecouter l'article

Les troubles dépressifs plus communément appelés dépression sont des troubles mentaux courants qui touchent toutes les catégories de la population précise l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Partant de ce constat, il est donc évident que bon nombre de compatriotes souffrent de ce mal, mais ne bénéficient pas d’une prise en charge adéquate puisque la santé mentale au Gabon ne bénéficie pas de beaucoup d’attention du ministre de tutelle.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à 75% le taux de personnes souffrant de troubles mentaux dans les pays à revenu intermédiaire et qui ne bénéficient d’aucun traitement. C’est le notamment le cas du Gabon, peu ou presque pas de personnes ont recours à un spécialiste de la santé mentale à savoir le psychologue ou le psychiatre. Résultat, la dépression qui est une maladie mentale peine à être diagnostiquée et à être prise en charge. Au pire des cas, la personne souffrant de troubles dépressifs finit par se replier sur elle-même et les conséquences peuvent être néfastes.

Dans un article publié dans Gabon matin ce mercredi 12 juin 2024, le Dr en psychiatrie par ailleurs Directrice du Centre national de santé mentale (CNSM) a indiqué la dépression se manifeste plus à travers les comportements de retraits, d’absence, de dévalorisation, d’irritabilité, d’agitation, des plaintes sur le plan physique notamment des douleurs à répétition, insomnies voire la perte d’appétit. « Dans le contexte africain, la plainte n’est pas courante et donc parfois, nous présentons des signes de dépression sans le savoir. Il peut avoir des fatigues extrêmes » a-t-elle précisé. Ainsi cette maladie psychotique nécessite une réelle prise en compte par les pouvoirs publics afin de mener des campagnes de sensibilisation qui permettront d’informer les populations qui très souvent en sont victimes.

En effet, en l’absence d’un diagnostic et d’un suivi par un spécialiste, les victimes optent très souvent pour le suicide. Chose qui n’est pas la meilleure solution, mais elle est malheureusement la pire conséquence car la dépression est à ce jour très négligée dans la société. D’ailleurs il n’est pas rare d’entendre certaines personnes dire que « les Noirs ne peuvent pas souffrir de troubles dépressifs, c’est une maladie des Blancs et des personnes qui ont un faible mental » D’autres vont même jusqu’à penser qu’une personne dépressive « fait exprès car nous avons tous les problèmes mais pourtant nous ne mettons pas fin à nos vies ». Avec de tels raisonnements on réalise vraiment l’urgence qu’il y a à mettre en place des politiques concrètes pour valoriser de plus en plus la santé pour éviter des cas de suicide.