Gabon : la couverture vaccinale en hausse de 10% entre 2022 et 2023

Une personne correctement vaccinée est celle qui a reçu à un âge précis le nombre de doses recommandées par les instances médicales. Conscient du ralentissement dans la vaccination du à la Covid-19, les Nations Unies ont volé au secours du gouvernement pour l’amélioration de la couverture vaccinale au Gabon. Ainsi le rapport annuel de l’organisation des Nations Unies fait mention d’une couverture vaccinale des enfants âgés de 0 à 11 mois en hausse de 10% entre 2022 et 2023.

Le taux de couverture vaccinale désigne la proportion de personnes vaccinées dans une population donnée, à un moment donné. Sa mesure est nécessaire pour évaluer l’efficacité de tout programme de vaccination et pour déterminer le degré de protection d’une population contre une maladie infectieuse. Toute chose qui est possible grâce au Programme élargi de vaccination (PEV) qui a renforcé la chaîne de froid au Gabon à travers un important don du Japon composé de cinq chambres froides, 4 véhicules frigorifiques et 2000 portes-vaccins.

La couverture vaccinale des enfants de moins de 12 mois en hausse de 10% entre 2022 et 2023

Ainsi, selon le rapport annuel de l’Organisation des Nations Unies, le taux de vaccination des enfants âgés de 0 à 11 mois a augmenté passant de 61% en 2022 à 71% en 2023 soit une hausse de 10%. Ledit document remis au premier ministre de transition, Raymond Ndong Sima le 27 juin 2024 indique par ailleurs que 141 900 doses de vaccins ont été administrées aux enfants de moins d’un an. Des données reluisantes qui ont permis d’améliorer la couverture vaccinale et cela a été possible grâce à une grande implication de l’organisation internationale.

Notons que le Programme élargi de vaccination (PEV) a été lancé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1974, dans le but de rendre les vaccins accessibles à tous les enfants dans le monde. L’adhésion des autorités gabonaises notamment le ministère de la santé représente une avancée majeure dans les défis qui entravent une meilleure couverture vaccinale chez les enfants au Gabon qui sont multiples. Il s’agit entre autres des facteurs socio-culturels, qui créent le refus du vaccin, de la désinformation et de l’accès limité aux services de vaccination surtout dans les zones très éloignées.