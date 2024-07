Gabon : décès journaliste Lin Brice Boubala des suites d’un AVC

Follow on X

Journaliste patenté employé à Gabon 24, Lin Brice Boubala Nzamba est passé de vie à trépas en fin d’après midi de ce mardi 16 juillet 2024. Espiègle et avenant, le spécialiste des sports de la chaîne d’informations en continu a été rappelé auprès de ses aïeux alors qu’il avait été interné au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) et ce, pour cause d’accident vasculaire cérébral (AVC).

Tout serait allé comme l’éclair d’une foudre déchaînée. Lin Brice Boubala Nzamba qui semblait en bonne santé aurait été victime du sort de l’imprévisibilité de la vie. Selon un de ses collègues de Gabon 24 cité par Gabonactu, le défunt aurait travaillé mercredi de la semaine avant de rentrer chez lui. D’où il a été signalé qu’il a été victime d’un Accident vasculaire cérébral plus connu sous AVC. Il aurait donc tenu 6 jours avant de céder à la mort.

Une étoile filante des médias brille au ciel

À peine dans la quarantaine, Lin Brice Boubala Nzamba avait taillé sa sculpture dans la presse en étant discret et pourtant pertinent à l’antenne. « La force tranquille » comme d’aucuns aimaient à l’appeler à su tirer son épingle du jeu dans le domaine du sport où son sens du vivre ensemble l’a élevé au rang de journaliste émérite. Ponctuel et conciliant, l’homme du média public Gabon 24 tire sa révérence en laissant un héritage.

D’ailleurs, informé de son départ, ses confrères n’ont pas tari d’éloges à son endroit. Selon Gaël Mapessi, journaliste sportif à Gabon 24, « Depuis mes débuts tu étais là grand. Merci d’avoir été là. Que Dieu t’accueille », a-t-il souligné sur son statut WhatsApp. Dans le même élan, Rodney Ovono s’est dit effondré. Le regretté étant hypertendu aurait eu une accumulation de sang dans le cerveau.

Admis en soins intensifs au Centre hospitalier universitaire de Libreville, Lin Brice Boubala Nzamba passé par Radio Télévision Nazareth (RTN) et TV+ avant de s’engager pour Gabon 24, laisse derrière lui une famille biologique mais également une famille professionnelle bouche bée. Tant son départ est des plus inopinés. La rédaction de Gabon Media Time (GMT) adresse ses vives condoléances à ses proches.