Gabon : la caravane « Navire hôpital chinois » en cours à Libreville

C’est ce que nous indique une note rendue publique par le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou. Dans le but de réduire les inégalités dans l’accès aux soins de qualité, le ministère de la Santé en collaboration avec coopération chinoise a ouvert le 06 septembre 2024 la phase d’identification et d’enregistrement de la caravane médico-chirurgicale de l’Arche de la paix dénommée «Navire hôpital chinois ».

C’est sur instruction du Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema que le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou a annoncé à travers un communiqué de presse, l’organisation d’une campagne médico-chirurgicale de l’Arche de la paix dénommée « Navire hôpital chinois ». Un événement au cours duquel les populations sont invitées à bénéficier des soins de santé dans diverses spécialités. Pour ce faire, les populations sont attendues « du 06 au 17 septembre pour se faire identifier et enregistrer » précise le communiqué.

Identification et enregistrement obligatoire pour les populations

Ainsi durant 12 jours, pour les civils, l’identification et l’enregistrement se font au Centre hospitalier universitaire d’Owendo ( CHUO), et l’hôpital de la coopération sino-gabonaise de Belle-vue 2 et pour les agents des forces de défense et de sécurité cette phase se déroule à l’hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba du Pk9. Une étape à suivre et à respecter indique le communiqué du ministre de la Santé. « Les patients enregistrés seront transportés tous les jours dès 6 heures, selon les listes définitives qui seront affichées, dans les structures sanitaires et en fonction de la programmation à respecter à respecter scrupuleusement ».



La caravane médico-chirurgicale de l’Arche de la paix dénommée « Navire hôpital chinois » se tiendra du 19 septembre 2024 au 03 octobre 2024. L’occasion sera donc donnée aux Gabonais de bénéficier des consultations dans les spécialités de la médecine telles que cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, chirurgie générale, orthopédie, ORL, ophtalmologie, stomatologie, gynécologie obstétrique, pédiatrie, dermatologie, médecine traditionnelle chinoise et physiothérapie, néphrologie, neurologie, endocrinologie, urologie, neurochirurgie. Il est important de souligner que l’Arche de paix est un navire- hôpital de la marine chinoise qui a déjà offert ses soins au Mozambique, en Afrique du Sud, en Angola dans le cadre la mission « Harmonie 2024 ».