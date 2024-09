Gabon : ouverture d’un salon de couture gratuit au Samu social !

Ecouter l'article

Le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) Social Gabonais a récemment inauguré son premier salon de couture gratuit à son siège social au quartier Derrière la prison dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Ledit atelier comprend une gamme variée de services, allant de la confection de tenues complètes à des retouches nécessaires pour des vêtements existants.

Humanitaire affirmé de part son empreinte sociale dans notre pays, le Dr. Wenceslas Yaba semble peu à peu repousser les limites en se réinventant , avec l’ensemble de ses personnels, pour le bien-être des compatriotes à ressources limitées. Et ce, dans un pays où le coût de la vie augmente avec de nombreuses familles qui peinent à boucler leurs fins de mois. Désireux d’offrir des opportunités d’affaires à la jeunesse gabonaise en proie à un chômage criard, le coordinateur général du Samu social gabonais a lancé un salon de couture entièrement gratuit.

Un pas de géant dans la lutte contre le chômage

Cette initiative du Samu social gabonais revêt une importance cruciale. En proposant des robes, jupes, pantalons, chemises, abacost et autres, le salon de couture répond non seulement à un besoin pratique, mais également à un besoin psychologique. Il s’agit inéluctablement de celui de se sentir bien dans sa peau et de garder une apparence soignée. Les retouches, telles que les tournes talons pour hommes et les ajustements de taille, témoignent d’une attention particulière aux détails et au bien-être des bénéficiaires.

Cette action du Samu Social témoigne d’un engagement fort envers la solidarité et l’entraide communautaire. Les équipes de couturières, qualifiées et déterminées, jouent un rôle essentiel en mettant leurs compétences au service des plus démunis. Leur professionnalisme assure une qualité de service qui permet aux bénéficiaires de recevoir des vêtements adaptés à leurs besoins. Au-delà de l’aspect matériel, ce Salon de couture symbolise une véritable bouffée d’oxygène pour les familles en difficulté.

Par ailleurs, la mise en activité de cette couche fragilisée de la jeunesse contribue à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir l’estime de soi. En offrant un accès gratuit à des services essentiels, le Samu Social Gabonais démontre que des initiatives locales peuvent avoir un impact significatif sur la vie des individus et des communautés. Le Salon de couture gratuit du Samu social gabonais incarne dès lors une belle illustration de l’entraide et de la solidarité, permettant à chacun de retrouver dignité et fierté à travers le vêtement.