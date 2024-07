AFIWEEK : des perspectives prometteuses pour le secteur de l’aviation civile 

Ecouter l'article

Ce vendredi 19 juillet 2024 s’est déroulée à Libreville la cérémonie de clôture de la 9ème édition de la semaine africaine de l’aviation de la région Afrique-Océan Indien ( AFIWEEK). Au terme de cette rencontre, plusieurs accords de coopération ont été signés entre le Gabon et d’autres pays, et ce dans l’optique d’impulser une nouvelle dynamique au secteur de l’aviation civile au Gabon.

Du 15 au 19 juillet 2024, le Gabon a été l’hôte de la 9ème édition de la semaine africaine de l’aviation de la région Afrique-Océan indien (AFIWEEK). Un évènement au cours duquel les acteurs de l’aviation en Afrique ont pu mesurer le rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de la région. La phase des discussions s’est tenue au sein de 4 groupes à savoir la 10ème réunion des Directeurs généraux de l’aviation civile de la région AFI , la 27ème réunion du comité directeur du plan AFI et la 13ème réunion du comité directeur du plan AFI SECFAL , le symposium de l’aviation de la région AFI et la réunion extraordinaire du groupe régional AFI de planification et de mise en œuvre du groupe régional de sécurité de cette région.

L’aviation civile gabonaise prête à aller de l’avant

Prenant la parole, le vice-président de la transition Joseph Owondault Berre représentant le Chef de l’État empêché, a dans un premier temps exprimé toute sa gratitude à l’endroit de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour tous les efforts déployés dans la réussite de cet évènement. Pour le représentant du général Brice Clotaire Oligui Nguema, toutes les réflexions menées visent à soutenir les objectifs stratégiques de l’OACI. « Unis nous resterons forts. Aucun obstacle ne saurait résister devant les acteurs de l’aviation qui n’ont pour seule ambition que l’essor de l’aviation civile axé sur les objectifs stratégiques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) » a t-il déclaré.



Clôturant son propos, le vice-président de la transition a exhorté toutes les parties prenantes à soutenir toutes les actions adoptées en vue de rendre le secteur de l’aviation fluide, sécuritaire et durable. « Le Gabon plus que jamais reste conscient de l’importance du transport aérien pour le développement socioéconomique de notre Etat dans la mesure où l’efficacité de ce secteur reste déterminante dans la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 » a martelé Joseph Owondault Berre. Ainsi le rendez vous est donné pour la semaine de la sécurité de l’OACI qui se tiendra du 9 au 12 décembre prochain à Oman.