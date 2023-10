Gabon : la 17ème édition de la Tropicale Amissa Bongo reportée !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que les amoureux de la petite reine attendaient avec impatience la tenue de la 17ème édition de la Tropicale Amissa Bongo, ces derniers devront ronger leur frein. Et pour cause, prévu du 22 au 28 janvier 2024, cette course classée en première catégorie du calendrier de l’Union cycliste international (UCI) a été reporté selon une publication sur la page Facebook officielle de la compétition.

Véritable ambassadeur du groupe dans le monde grâce à sa notoriété dans la sphère du cyclisme, la Tropicale Amissa Bongo vient de subir une fois de plus un autre coup durs. En effet, après une 16ème édition qui aura connu un franc succès avec la victoire au classement final de Geoffrey Soupe de l’équipe TotalEnergies, la tenue de la 17ème édition est compromise.

Pas de précision sur les raisons du report de la Tropicale Amissa Bongo

« La Tropicale 2024, initialement prévue du 22 au 28 janvier 2024, est reportée à une date ultérieure », peut-on lire dans une publication sur le compte Facebook de la compétition. Si pour l’heure aucune information n’a été annoncé pour la date retenue pour l’organisation de cette course, véritable vitrine du Gabon à l’international, elle devrait probablement avoir lieu au cours de l’année 2024.

Pour rappel, la Tropicale Amissa Bongo est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable du cyclisme gabonais et africain. Organisée traditionnellement à la fin du mois de janvier, la course attire principalement des équipes nationales africaines, mais aussi quelques équipes professionnelles européennes, et notamment françaises. Celles-ci voient dans cette course l’occasion de parfaire en compétition leur préparation pour la saison européenne

Il faut souligner que cette course constitue également un moment de promotion du potentiel touristique du Gabon. Et pour cause, la course cycliste traverse le plus souvent près 4 provinces du Gabon, le tout agrémenté par une caravane festive haut en couleur.