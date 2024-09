Gabon : Jean Liévin Idoundou prend officiellement les rênes de la SEEG !

Ecouter l'article

Le ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques, Jeannot Kalima a présidé ce lundi 16 septembre 2024, la cérémonie de passation de charge entre le Directeur général sortant de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), Joël Lehman Sandoungout et l’administrateur provisoire, Jean Liévin Idoundou Manfoumbi. L’événement qui s’est déroulé au siège de la compagnie, fait suite à la décision du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema de placer la structure sous administration provisoire, afin de répondre aux nombreux défis qu’elle rencontre.

De l’affaire Aggreko, au démantèlement par la direction générale sortante d’un réseau de piratage de son système informatique en passant par les défis liés au renouvellement des infrastructures, la Société d’énergie et d’eau du Gabon traverse assurément une crise profonde. C’est dans l’optique de restaurer la gouvernance au sein de cette structure, que le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a confié la mission de redressement à Jean Liévin Idoundou Manfoumbi, qui occupait jusqu’alors la fonction de président du Conseil d’administration (PCA) de la SEEG.

Une mission de restauration de la SEEG

Jean Liévin Idoundou Manfoumbi, désormais à la tête de la SEEG, se voit assigner une mission complexe. Durant les 6 prochains mois, il devra s’attaquer aux nombreux problèmes qui minent l’entreprise, notamment la gestion de la dette, l’amélioration des infrastructures, et la sécurisation des systèmes informatiques. Fort de 32 années d’expérience au sein de l’entreprise, c’est avec humilité et optimisme qu’il a accepté de relever ces défis. « Je mesure l’ampleur de la responsabilité qui m’incombe car les défis sont grands et multiples. Je voudrais rassurer les hautes autorités que ma seule ambition à ce jour est de travailler de toutes mes forces à notre bien commun et pour le redressement de cette entreprise qui m’est confiée », a-t-il déclaré.

A ce poste, il succède à Joël Lehman Sandoungout , qui a passé 11 mois à la tête de cette entité. Lequel n’a pas manqué de remercier le président de la Transition et le ministre de l’Energie pour la confiance qui lui a été accordée. Malgré les nombreux défis rencontrés au cours de son mandat, il a décrit cette période comme une expérience enrichissante. Lors de son discours d’adieu, Joël Lehman Sandoungout a réaffirmé son attachement à la SEEG et a promis de rester un ardent défenseur de l’entreprise.

Quant au ministre de tutelle, il a exprimé son souhait de voir la SEEG retrouver son efficacité en tant que prestataire de service public. « Je souhaite que la SEEG remplisse convenablement ses fonctions de service public de l’eau et de l’électricité ». Le ministre a également souligné l’importance de prendre des mesures fermes pour remettre de l’ordre au sein de l’entreprise, en invitant l’administrateur provisoire à instaurer une discipline stricte au sein du personnel.