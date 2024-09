Transport aérien : l’ANAC présente à la 14ème conférence sur la navigation aérienne

Ecouter l'article

Du 26 août au 6 septembre 2024, l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) du Gabon a pris part à la quatorzième conférence sur la navigation aérienne, organisée par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) à Montréal. Cette rencontre, sous le thème « L’amélioration des performances au service de la durabilité », a réuni près de 900 délégués de 110 États membres de l’OACI et de 28 organisations internationales. L’événement a constitué une plateforme essentielle pour échanger sur les meilleures pratiques, les défis actuels et les solutions innovantes en matière de navigation aérienne.

La conférence a principalement abordé les avancées technologiques et la gestion du trafic aérien, en mettant l’accent sur la sécurité, la fiabilité et la durabilité environnementale. Une attention particulière a été portée à la cybersécurité, soulignant l’importance cruciale de protéger les infrastructures aéronautiques contre les menaces et risques émergents. Les discussions ont également couvert les évolutions nécessaires pour optimiser le trafic aérien international, avec un focus sur la suppression progressive des systèmes existants au profit de mécanismes de planification de vol plus avancés d’ici 2034.

Les engagements des États à soutenir l’approche programmatique de l’OACI et à aligner stratégiquement le Plan pour la sécurité de l’aviation mondiale (GASP) avec le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) témoignent d’une volonté collective de renforcer la sécurité et l’efficacité des opérations aériennes. Ces initiatives visent à promouvoir une gestion plus performante du trafic aérien tout en intégrant des solutions durables dans les politiques de navigation aérienne.

Pour l’ANAC Gabon, cette conférence a été une opportunité précieuse pour se mettre à jour sur les dernières évolutions technologiques et réglementaires dans la navigation aérienne. En intégrant les nouvelles pratiques et recommandations, l’ANAC pourra non seulement améliorer les performances de l’aviation civile gabonaise, mais également mieux répondre aux défis globaux de l’aviation, tout en renforçant la sécurité et la durabilité de ses opérations.