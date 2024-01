Gabon : Jean François Ndongou veut célébrer le « 30 août » chaque année

Ecouter cet article Ecouter cet article

À l’instar de l’administration publique , Jean François Ndongou s’est à nouveau réjoui du coup d’État opéré le 30 août dernier sur le régime PDG-Bongo. Pour le président de l’Assemblée nationale de la transition, cette date devrait être considérée comme celle de la refondation du Gabon pour marquer à jamais et à l’encre indélébile les mémoires des générations présentes et futures.

Alors qu’il a le vent en poupe sur la scène nationale, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema ne s’attendait assurément pas à recevoir des fleurs de la classe politique. Encore moins d’un ancien baron du système PDG-Bongo repêché pour assurer la gestion de l’assemblée nationale durant la transition. Pourtant, c’est ce que Jean François Ndongou a fait en saluant une fois de plus et de trop, l’action du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Le Gen. Oligui Nguema et le CTRI magnifiés par Ndongou

Présentant ses voeux les meilleurs au nom de sa famille et de l’ensemble des membres de la chambre basse du parlement, le PDGiste Jean François Ndongou n’a pas manqué l’occasion de saluer le « coup de libération » perpétré le 30 août dernier par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Un acte de bravoure et de patriotisme qui n’a laissé aucune couche couche de la société gabonaise en marge. Les foules en liesse et autres célébrations font foi de ce nouveau souffle.

À ce propos, le patron des député du Gabon a martelé que « c’est l’occasion pour toute l’assemblée de vous témoigner une fois de plus toute la reconnaissance du peuple qui a su percevoir en cet acte l’occasion tant rêvée de concrétiser son aspiration de voir rebâtir d’un solide édifice et de ses institutions et d’amorcer ainsi une nouvelle ère ». Toute chose qui cadre avec la vision des militaires au pouvoir qui n’ont pas tardé à mettre le pied à l’étrier dans tous les secteurs d’activités.

Le 30 août élevé au rang de date nationale ?

C’est la proposition faite ce jeudi 4 janvier 2024 par Jean François Ndongou et l’ensemble des députés de la transition lors de sa présentation de voeux au couple présidentiel. Jadis chantre assumé du système PDG-Bongo dans lequel il fit la pluie et le beau temps sous la bannière du Parti démocratique gabonais (PDG) aujourd’hui en voie de dislocation après la chute de leur président Ali Bongo Ondimba, le président de l’Assemblée nationale clamé désormais haut et fort son amour pour la démocratie et le partage équitable de richesses.

Au point de suggérer au Président de la transition, chef de l’État le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema l’érection de la date du 30 août en journée commémorative. « À votre excellence en particulier et au CTRI en général, la proposition de voir célébrer chaque année la journée du 30 août comme journée de la refondation du Gabon. pour marquer à jamais et à l’encre indélébile les mémoires des générations présentes et futures », a-t-il conclu. Une proposition qui rejoint celle de Pierre-Claver Maganga Moussavou.